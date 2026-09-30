Paulo Londra lanzó “hIGhLIGhTS”, el segundo y último adelanto de “entre CIELOS”, su próximo álbum de estudio que llegará el 21 de octubre.

El nuevo single combina influencias sonoras de los años 2000 con una impronta bailable orientada al clubbing.

“hIGhLIGhTS”, producido por Lisan Beat y Tiano, suma una nueva faceta al universo musical de Paulo Londra.

De qué trata “hIGhLIGhTS”, la nueva canción de Paulo Londra

La canción aborda la dinámica de un vínculo sin etiquetas, atravesado por el deseo, la complicidad y los encuentros nocturnos.

Con una marcada influencia de los sonidos de los años 2000, “hIGhLIGhTS” explora la química de una relación espontánea y transforma esos momentos fugaces en recuerdos imborrables, sobre una producción urbana y bailable.

El lanzamiento llega después de “me asfixia LA CIUDAD”, el primer corte presentado por Paulo Londra como adelanto de “entre CIELOS”.

Cuándo sale “entre CIELOS”, el nuevo álbum de Paulo Londra

El nuevo disco de Paulo Londra tiene fecha de lanzamiento confirmada para el 21 de octubre.

El artista anunció el proyecto recientemente durante el stream de Coker, dando a conocer el nombre de un álbum que llega después de un año de gran actividad internacional.

Durante los últimos meses, Paulo Londra realizó su primera gira por Estados Unidos, con múltiples funciones agotadas en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles.

Además, participó del Festival de Viña del Mar 2026, donde recibió las Gaviotas de Oro y Plata, y se presentó como único headliner nacional en Lollapalooza Argentina. También logró un sold out en el Estadio Nacional de Lima y recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026.

Paulo Londra vuelve a los escenarios con dos shows en Argentina

Para celebrar esta nueva etapa y la llegada de “entre CIELOS”, Paulo Londra volverá a presentarse en vivo en Argentina.

El artista se reencontrará con el público porteño el 28 de noviembre en el Movistar Arena y luego viajará a su Córdoba natal para presentarse el 3 de diciembre en Quality Arena.

En ambos shows, Paulo Londra repasará sus grandes éxitos y presentará en vivo el nuevo universo musical de “entre CIELOS”.