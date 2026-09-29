El espíritu de las fiestas vuelve a Buenos Aires con Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, el espectáculo familiar que regresa al Movistar Arena el 22 de diciembre con dos funciones, a las 15 y a las 20 horas.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Tras el éxito de su primera edición en 2024 y su nominación a los Premios Hugo 2025, el show vuelve renovado con Diego Topa y Laurita Fernández como protagonistas y más de 30 artistas en escena, entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo.

Laurita Fernández en Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Cuándo es Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable se presentará el 22 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena con dos funciones:

15:00 horas

20:00 horas

Los menores de 2 años no abonan entrada.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Cuándo salen a la venta las entradas

La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación comenzará el 1 de octubre a las 13 horas, con hasta 9 cuotas sin interés, pagando con QR desde BNA+ MODO.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable Por: CANDEALLENDE

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13 horas a través de Movistar Arena, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación que paguen con QR desde BNA+ MODO.

Topa y Laurita Fernández en Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de entradas, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio es acumulable con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación y estará vigente hasta agotar stock.

Woody y Buzz Lightyear llegan por primera vez al show

Diego Topa en Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Uno de los grandes atractivos de esta nueva edición será la incorporación, por primera vez, de Woody y Buzz Lightyear, los personajes de Toy Story.

También estarán presentes algunos de los personajes más queridos de Disney, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, además de Anna y Elsa de Frozen y Rapunzel y Flynn de Enredados.

El espectáculo tendrá además un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad, uno de los momentos centrales de esta celebración familiar.