El espíritu de las fiestas vuelve a Buenos Aires con Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, el espectáculo familiar que regresa al Movistar Arena el 22 de diciembre con dos funciones, a las 15 y a las 20 horas.
Tras el éxito de su primera edición en 2024 y su nominación a los Premios Hugo 2025, el show vuelve renovado con Diego Topa y Laurita Fernández como protagonistas y más de 30 artistas en escena, entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo.
Cuándo es Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable
Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable se presentará el 22 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena con dos funciones:
- 15:00 horas
- 20:00 horas
Los menores de 2 años no abonan entrada.
Cuándo salen a la venta las entradas
La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación comenzará el 1 de octubre a las 13 horas, con hasta 9 cuotas sin interés, pagando con QR desde BNA+ MODO.
La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13 horas a través de Movistar Arena, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación que paguen con QR desde BNA+ MODO.
Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de entradas, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio es acumulable con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación y estará vigente hasta agotar stock.
Woody y Buzz Lightyear llegan por primera vez al show
Uno de los grandes atractivos de esta nueva edición será la incorporación, por primera vez, de Woody y Buzz Lightyear, los personajes de Toy Story.
También estarán presentes algunos de los personajes más queridos de Disney, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, además de Anna y Elsa de Frozen y Rapunzel y Flynn de Enredados.
El espectáculo tendrá además un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad, uno de los momentos centrales de esta celebración familiar.