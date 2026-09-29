Denisse González volvió a preocupar a sus seguidores al contar que fue internada por tercera vez debido al cuadro de salud que atraviesa desde hace varios meses. La exparticipante de Gran Hermano compartió un video desde la clínica y reveló que los médicos avanzarán con nuevos estudios para intentar determinar qué sucede con sus plaquetas.

A través de sus redes sociales, Denisse publicó imágenes de su internación y escribió un mensaje que encendió nuevamente las alarmas: “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”.

Lejos de ocultar el difícil momento que atraviesa, la influencer explicó que los médicos continúan buscando respuestas: “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

Y, pese a la preocupación, intentó mostrarse positiva frente a sus seguidores: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”, expresó.

Como en las anteriores internaciones, Bautista Mascia acompaña a Denisse durante este difícil proceso. La pareja, que se conoció en el reality de Telefe, lleva varios años de relación y él estuvo muy cerca de ella durante los momentos más complejos de su enfermedad.

Al ver la publicación que hizo Denisse desde la clínica, Bautista le dejó un breve pero contundente mensaje en los comentarios: “Las veces que sea necesario”. La respuesta del cantante recibió rápidamente cientos de “me gusta” y reflejó, una vez más, el acompañamiento que viene teniendo con su novia durante este proceso.

¡Que se recupere pronto!

Denisse González: “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”.

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DENISSE GONZÁLEZ Y BAUTISTA MASCIA CUMPLIERON 2 AÑOS JUNTOS: LA EMOTIVA DECLARACIÓN DE AMOR EN MEDIO DE SU INTERNACIÓN

Denisse González y Bautista Mascia cumplieron dos años de relación y, esta vez, la celebración tuvo un escenario muy diferente. Mientras la exparticipante de Gran Hermano continúa atravesando un delicado momento de salud, la pareja conmemoró su aniversario desde la clínica.

El 27 de agosto, Denisse compartió una emotiva foto de Bautista recostado en la camilla y mirando su celular, dejando en claro que el cantante continúa acompañándola durante su internación.

Junto a la imagen, la joven le dedicó unas románticas palabras: “Felices 2 años. Este año nos tocó vivir de todo, cosas hermosas y también momentos muy difíciles, y si algo me quedó claro es que no podría haber elegido una mejor persona para compartir mi vida. Te elegiría una y mil veces más”, expresó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez)

Por su parte, Bautista también le devolvió el gesto con unas dulces palabras: “Un aniversario que toca luchando. Hoy llegaron buenas noticias, así que tenemos doble motivo para festejar”, dijo el joven.

Y cerró, muy enamorado: “Denisse sos la 1 y un gran ejemplo para todos. Qué lindo compartirlo con vos y con todos los que nos acompañan. Gracias”.

Así, en medio de la incertidumbre y los tratamientos, Denisse y Bautista celebraron dos años de amor, con el cantante una vez más a su lado en uno de los momentos más difíciles que les tocó atravesar como pareja.