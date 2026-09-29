La buena onda entre Roberto García Moritán y Virginia Gallardo habría avanzado un casillero, y este martes confirmaron el romance.

“Hace como tres meses que están juntos”, afirmó Marcela Tauro.

Entonces, Paula Varela recordó: “Ya se había dicho en su momento, ellos lo desmintieron, pero siempre fue verdad. Ella va a la casa de él”.

Es que hace algunas semanas, Emily Ceco había contado que el exmarido de Pampita había aprovechado una reunión de trabajo para intentar besarla.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Luego, Tauro remató: “Estan sin compromiso... Hasta que no esté muy segura ella no quiere oficializar. Son como Facundo Moyano y Candela Arizaga. Sexualmente parece que tienen mucha química”.

Por qué Gallardo y Moritán no se muestan juntos en público

Padres de niños chicos, él de Anita (5) y ella de Martina (6), Varela precisó que todavía no hubo encuentro familiar: “Pasa que arrancó como un toco y me voy, pero se volvió algo más habitual.”

El gesto de Virginia Gallardo con Roberto García Moritán.

Y Natalie Weber acotó: “Me cuentan que a ella no le interesa blanquear”.

Sin embargo, basta con mirar el perfil de Instagram de Gallardo para notar que tiene anclado el video de Moritán halagándola sugestivo en La Mañana con Moria: “Gracias @moria_laone y @robergmoritan por sus palabras y su honestidad (emoji de corazón). En un mundo tan hostil, un mimo emociona!”.