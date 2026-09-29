La temporada teatral 2025/2026 se prepara para vivir una de sus noches más importantes. En la antesala de la entrega de los Premios ACE, la Asociación de Cronistas del Espectáculo realizó la ceremonia de entrega de diplomas a los nominados en el Multitabaris, con la presencia de reconocidas figuras de la escena nacional.

Actores, actrices, directores, autores y productores participaron del encuentro, en el que recibieron los diplomas que acreditan sus nominaciones en los distintos rubros. La jornada reunió a referentes de diferentes generaciones y disciplinas del teatro argentino, en la previa de la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de esta edición.

Entre los artistas que dijeron presente estuvieron Julia Calvo, Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia, Juan Gil Navarro y Eleonora Wexler, junto a otras personalidades destacadas de la cartelera teatral.

Foto: Movilpress

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Premios ACE 2026: quiénes participaron de la entrega de diplomas

La ceremonia contó con una amplia convocatoria de artistas y figuras vinculadas con las producciones teatrales que se destacaron durante la temporada.

También estuvieron presentes Andrea Politti, Dalia Gutmann, Diego Gentile, Rafael Spregelburd, Alejandro Awada, Manuela Pal, Arturo Puig, Gustavo Garzón y Jorge Suárez.

La lista de invitados incluyó, además, a Franco Torchia, Vanesa Buttera, Andrea Ghidone, Kari Hernández y Alejandra Perlusky, entre otros protagonistas de la escena nacional.

La entrega de diplomas fue una oportunidad para reunir a los nominados y reconocer el trabajo realizado durante el período teatral 2025/2026, que abarca distintas propuestas, géneros y disciplinas.

Cuándo y dónde se entregarán los Premios ACE 2026

La expectativa ahora está puesta en la ceremonia de los Premios ACE, que se realizará el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional.

Durante la gala se anunciarán los ganadores de cada categoría y se entregará el ACE de Oro, la máxima distinción de la premiación.

Con los diplomas ya entregados, la comunidad teatral comienza la cuenta regresiva para una noche que reconocerá las producciones y los artistas que marcaron la temporada 2025/2026.