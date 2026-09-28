La entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán continúa generando repercusiones. La llegada del exdiputado pocos minutos antes del final del programa, sumada al nerviosismo que mostró durante la conversación, provocó numerosos comentarios y especulaciones en las redes sociales.

En ese contexto, durante una charla posterior con Moria Casán, Amalia Díaz Guiñazú decidió preguntarle directamente a la conductora cómo había visto a Moyano durante el encuentro.

La consulta estuvo relacionada con versiones sin comprobar que circularon entre usuarios de las redes acerca del estado del exdiputado durante la entrevista. No existe evidencia pública que permita afirmar que Moyano estuviera bajo los efectos de alguna sustancia.

MORIA CASÁN CONTÓ CÓMO VIO A FACUNDO MOYANO

“Lo que se dijo en las redes era que estaba más duro que rulo de estatua, ¿cómo lo viste vos, Moria?”, preguntó Guiñazú al hacer referencia a los comentarios que se multiplicaron después de la aparición televisiva.

La consulta sorprendió a la One, quien evitó hacer afirmaciones sobre las causas del comportamiento de su entrevistado.

“Lo vi errático, sí, pero no sé cuál es su personalidad. ¿Ustedes dicen que vino puesto? Puede ser”, respondió Moria.

Ante la repercusión de la pregunta, Guiñazú aclaró que no estaba realizando una afirmación propia, sino mencionando los memes y comentarios que habían aparecido en las plataformas digitales.

Facundo Moyano habló en el programa de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

Moria, entonces, volvió a describir únicamente lo que había percibido durante los minutos que compartió con Moyano. “Imaginate si no vas a ser meme, esto fue cine. La gente no pudo creer lo que vio, yo no tengo idea de la conducta de él. Sí lo vi muy nervioso”, sostuvo.

LA ACLARACIÓN DE AMALIA DÍAZ GUIÑAZÚ TRAS SU PREGUNTA SOBRE MOYANO

La periodista volvió sobre el tema minutos después y buscó despegarse de cualquier interpretación acerca del estado de Moyano.

“Me sorprende el conocimiento que hay del polvo blanco en redes, porque yo de verdad ni me di cuenta”, expresó.