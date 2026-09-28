Facundo Moyano volvió a hablar públicamente sobre el escándalo que se generó en torno a su vínculo con Candela Arizaga y dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. En La Mañana con Moria, el político aseguró que no busca “limpiar su imagen” ni convencer a nadie, pero anticipó una contundente decisión contra quienes hicieron determinadas acusaciones en su contra.

Facundo remarcó que no está interesado en entrar en una disputa para demostrar que tiene razón con lo que dijo ante la Justicia en el caso con Candela: “Yo no es que discuto con un periodista para tener razón. Yo no quiero tener razón, pero yo tengo la verdad”, sostuvo.

El momento más contundente llegó cuando el político se refirió a las versiones que circularon en distintos medios y redes sociales. Según explicó, está dispuesto a tomar medidas legales cuando se lo vincule con la comisión de delitos: “Yo los voy a denunciar (a los medios)”, aseguró Moyano.

Foto: Captura (eltrece)

“A mí no me interesa pelearme. Me interesa la verdad. No puedo permitir, y creo que nadie debe permitir, que se diga que alguien cometió delitos y que todos puedan decir cualquier cosa, que es gratis”, siguió.

Y cerró, firme con su postura, en el programa de eltrece: “Por ser alguien del poder, sigo siendo inocente hasta que se muestre lo contrario”.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

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LA CONFESIÓN SEXUAL DE FACUNDO MOYANO SOBRE CANDELA ARIZAGA QUE SORPRENDIÓ A MORIA CASÁN

Facundo Moyano visitó La Mañana con Moria y protagonizó un momento particular al hablar sin filtros sobre su relación con Candela Arizaga. El político ahondó en la polémica noche con la joven (por la que terminó detenido) y, ante la pregunta de Moria Casán, terminó revelando detalles de su intimidad.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber sobre la noche que se convirtió en noticia de todos los medios donde se vieron imágenes de Candela corriendo por la calle: “¿Tuvieron noche de sexo?”, le preguntó directamente.

“Sí, el sábado sí”, respondió Facundo, aunque evitó precisar cuántas veces tuvieron relaciones. “No, pará, no me acuerdo cuántos. Sí me acuerdo que hubo sexo”, reconoció Moyano.

Foto: Captura (eltrece)

“La pasamos bien. Tenemos... es muy intenso eso. Creo que alguien dijo, la única verdad que dijeron, que tengo algunos problemas de que me gusta mucho ‘eso’ (habando de las relaciones sexuales), pero es con Candela”, agregó.

“¿Te gusta?”, quiso saber Moria. A lo que esl entrevistado se sinceró: “A los dos, creo que a los dos. Le damos mucho, le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema”.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Sos adicto al sexo?”, disparó la conductora del programa de eltrece. Y Facundo cerró, entre risas nerviosas: “No, no, no. Pero con Candela puede ser que sí”.