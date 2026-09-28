Después de años de batalla judicial, Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo económico ante la Justicia por un monto que, trascendió, sería de un millón de dólares. Sin embargo, Yanina Latorre aseguró que la cifra es mucho menor y que el economista negoció “para no aguantar más” a su ex.

“Luciana Salazar ayer salió victoriosa a decir que Redrado va a mantener a la hija hasta los 18 años y que hizo un acuerdo de no sé cuánto dinero y que bla, bla, bla y salieron todos a operar”, dijo Latorre en SQP.

Foto: Instagram (@salazarluli y @martinredrado_)

“En la justicia llamó mucho la atención esto, porque lo cierto es que no hay un acuerdo para mantener, no hay un acuerdo de cuota alimentaria… Acá hay un acuerdo entre partes privadas. Redrado le ganó en primera instancia el pedido de ella de esta cuota alimentaria para que mantenga a Matilda hasta los 18 años”, agregó la conductora.

Yanina explicó que el reclamo inicial de Salazar incluía “una cuota más o menos de 10 mil dólares por mes hasta los 18 años de Matilda”. “Si vos haces la cuenta, es 1.700.000 dólares”, calculó la conductora, y analizó que la modelo llegó a un acuerdo por un monto mucho menor “por recomendación de su abogado”.

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“Yo le pregunté a Redrado si sabía que tenía las de ganar. Redrado quiere paz. Se hartó de Luciana Salazar, de las amenazas. Él está casado, está feliz con su mujer, tiene a sus hijos, tiene su vida, le está yendo muy bien laboralmente, está contento y dice que él se quiere sacar este grano de encima, que son las constantes amenazas y dichos”, arremetió la conductora.

“Firmaron un acuerdo que es confidencial. Ninguno de los dos puede hablar del acuerdo, ninguno de los dos puede mostrar el acuerdo escrito, porque hay un acuerdo privado entre partes. Es como que ellos se sentaron, negociaron. Si Luciana hubiera creído que le iba a ganar la cuota, hubiera seguido con el juicio”, analizó la conductora, que mantiene un encono con la modelo desde hace años a raíz de este tema.

Foto: Instagram (@salazarluli y @martinredrado_)

“Acá no hay cuota alimentaria, ella perdió en primera instancia y la apelación se frenó porque Redrado le dijo ‘¿Sabes qué? Negociemos. No quiero más esto’”, aseguró Yanina, que contó que el arreglo es, en realidad, de “500 mil dólares pagaderos a cinco años” y que Salazar cobraría “alrededor de 100 mil dólares por año”.

“Ahora van a tener que ver si le meten algún tipo de multa a Luciana, porque estaba prohibido que ellos hablen y Luciana ayer empieza a decir que un millón, que dos millones, que la cuota, que gané… ¿Qué ganó? No ganó nada. Firmó un acuerdo privado entre partes, y Redrado lo hace para no aguantarla más. Pero le llamó la atención que salgan todos a operar a favor de Luciana”, cerró la conductora.

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