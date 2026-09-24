Después de años de enfrentamientos y reclamos en la Justicia, Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente llegaron a un acuerdo que pone punto final al litigio que mantenían, principalmente sobre la manutención de Matilda Salazar. La resolución se produjo este jueves, durante una nueva audiencia de conciliación en la que ambos decidieron estar presentes.

La información fue confirmada en Intrusos por Paula Varela, quien contó que se trató de la última instancia de conciliación entre la modelo y el economista. Aunque podían haber asistido únicamente sus abogados, Salazar y Redrado eligieron encontrarse cara a cara y avanzar personalmente en el cierre del conflicto.

Luciana Salazar y Martín Redrado. (Foto: @salazarluli y @martinredrado_)

El enfrentamiento entre ambos tuvo como uno de sus principales ejes los reclamos relacionados con la manutención y los derechos de Matilda, la hija de Luciana. La disputa judicial atravesó distintas etapas durante los últimos años y tuvo resoluciones contrapuestas, además de fuertes declaraciones públicas de ambas partes.

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EL ACUERDO ENTRE LUCIANA SALAZAR Y MARTÍN REDRADO QUE PONDRÍA FIN A LA DISPUTA

Según explicó Varela, esta vez sí hubo acuerdo entre Salazar y Redrado y el entendimiento alcanza a los distintos litigios que mantenían abiertos. Las partes también firmaron una cláusula de confidencialidad, por lo que no se conocerán públicamente los detalles del convenio ni las condiciones económicas acordadas.

La periodista contó además que se comunicó con Luciana después de la audiencia y que la modelo resumió sus sensaciones con una contundente frase: “Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz”. De acuerdo con lo informado en el programa, con este entendimiento quedarían saldadas las diferencias y finalizarían los reclamos judiciales entre ambos.

Martín Redrado y Luciana Salazar. Foto: América | IG | salazarluli

El cierre de la disputa también fue destacado por los abogados que participaron de la negociación. Según trascendió, Bernardo Beccar Varela, por Redrado, y Mariana Gallego, por Salazar, fueron quienes trabajaron en la conciliación que finalmente permitió alcanzar el acuerdo después de años de conflicto.

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