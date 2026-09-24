Luciana Salazar volvió a presentarse ante la Justicia para una nueva audiencia en el marco del conflicto que mantiene con Martín Redrado por los derechos de su hija, Matilda. Antes de ingresar, la modelo habló con Puro Show y dejó fuertes declaraciones sobre la situación que atraviesa desde hace años.

Consultada sobre si esperaba encontrarse cara a cara con Redrado durante la audiencia, Luli fue contundente: “No tengo ni idea. Yo sí vengo, obviamente. Estoy presente acá defendiendo los derechos de Matilda, ni más ni menos, hasta las últimas consecuencias”.

En cuanto a la posibilidad de que finalmente se alcance un acuerdo, Salazar evitó anticipar qué podía ocurrir y apuntó directamente contra su expareja: “Acá todo va a depender de esta persona. Acá Matilda tiene todo, todos sus derechos garantizados. Y a la larga o a la corta, los derechos de Matilda se van a hacer valer”.

Foto: Captura (eltrece)

Durante la entrevista, la modelo reconoció que está agotada por la extensión del conflicto judicial y cuestionó que la situación lleve tantos años sin una resolución definitiva: “Yo estoy cansada, o sea, yo no puedo creer. Si esto está tantos años en la Justicia, por algo es”, sostuvo. Y agregó una dura reflexión sobre la postura que, según su mirada, mantiene Redrado: “Si él hubiese tenido razón, imaginate que esto no duraba un día”.

Incluso fue más allá al explicar cómo vive los momentos en los que debe compartir un espacio con él: “No tengo ni ganas de cruzármelo. Me lo cruzo porque tengo que venir a estas audiencias judiciales y todo lo que me compromete con la Justicia”.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Salazar habló sobre la extensión del proceso y el impacto que, según ella, tiene sobre su hija: “Esto ya no da para más. Esto ya es una vergüenza. Es una vergüenza que se estén jugando con los derechos de una menor, que la Justicia le siga dando tiempo”, disparó.

Foto: Instagram (@martinredrado_)

A casi cinco años del inicio del conflicto, Salazar también habló de lo que le genera encontrarse con Redrado en las audiencias: “La verdad es que no lo miro. No lo puedo mirar. Sinceramente, bajo la mirada, no lo puedo mirar. No parece la persona con la que estuve casi ocho años en mi vida. Bueno, casi diez, porque después nos seguimos viendo”.

Por último, la entrevistada cerró con una pregunta relacionada al vínculo que, según su relato, existió durante los primeros años de vida de Matilda: “No puedo creer que alguien le haga esto a una criatura que, encima, habiéndolo cumplido durante tres años de su vida, compartiendo situaciones de intimidad, durmiendo, haciendo colecho con una menor. ¿A dónde fue ese cariño? Eso es lo que uno no entiende".

Luciana Salazar: “Esto ya no da para más. Esto ya es una vergüenza. Es una vergüenza que se estén jugando con los derechos de una menor, que la Justicia le siga dando tiempo”.

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LUCIANA SALAZAR ENFRENTÓ LAS VERSIONES SOBRE LA CAUSA CON MARTÍN REDRADO Y FUE CONTUNDENTE: “ÉL TIENE QUE PAGAR”

En medio de las repercusiones por las últimas novedades judiciales en su causa contra Martín Redrado, Luciana Salazar salió a hacer una fuerte aclaración pública y aseguró que seguirá adelante con su pedido por la manutención de su hija, Matilda.

La modelo utilizó sus redes para desmentir una de las interpretaciones que circularon en las últimas horas sobre el expediente judicial y apuntó directamente contra la decisión del magistrado que interviene en el caso.

“La Justicia falló a mi favor en la homologación. Redrado perdió el juicio por nulidad y tendrá que pagar las costas. Hay un punto polémico que será apelado, pero Redrado perdió el juicio, ya que se homologó el acuerdo. Lo único que el juez desobedeció una sentencia de la Cámara”, expresó.

Foto: Captura de X (@lulipop07) Por: Fabiana Lopez

“El juez homólogo el acuerdo y Redrado perdió el juicio por nulidad con costas incluidas para él. Lo que el juez estipula (que es apelable) porque desobedece un fallo de la Cámara donde dice que no se discute el contenido (cosa que hizo el juez y de forma muy polémica). Por eso la disposición del juez es contraria a la de cámara. Pero Redrado perdió y por eso paga costas”, agregó.

Y cerró, tajante: “El juicio de homologación lo ganamos nosotros y Redrado es el que tiene q pagar las costas. El punto polémico del juez, que es apelable ya que desobedece a un fallo de cámara. Yo no le tengo que pagar nada a Redrado, es Redrado el que tiene que pagar”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez