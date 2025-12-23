Un nuevo capítulo se sumó a la interminable novela entre Martín Redrado y Luciana Salazar. En el programa La Mañana con Moria mostraron el audio que hizo público la modelo en el que deja al descubierto detalles de la relación y la manera en que el economista se hacía cargo de los gastos escolares de la nena.

En la grabación, se escucha cómo el economista y Salazar discuten sobre la matrícula y la organización para abonar el colegio: “Y no se necesita ninguna carta de documentación, Osea, no tengo que hacer nada de eso, solamente pagar la matrícula”, se escucha en el audio.

El audio de Martín Redrado que comprueba que pagaba el colegio a la hija de Luciana Salazar (Foto: captura de eltrece).

La charla deja en claro que Redrado se ocupaba de los pagos y cómo eran sus acuerdos. “Él pagaba el colegio, le decía, tengo que ver cómo hago con mi nueva pareja para ver a la nena. Hablaban de una vinculación de una hija, como dos padres separados, cómo se vinculan con las nuevas parejas, cómo pagamos el colegio, cómo dividimos”, explicó Cinthia Fernández en el ciclo.

LA RESPUESTA DE MARTÍN REDRADO: “NO PUEDO ESTAR DEFENDIENDOME TODOS LOS DÍAS”

Tras la difusión del audio, Martín Redrado rompió el silencio y envió un mensaje exclusivo a La Mañana con Moria: “Lo constante son las meniras y no puedo estar defendiendome de todo todos los días”, afirmó el economista, que se mostró cansado de la exposición mediática.

Redrado fue contundente:

“Se sugirió que yo era el padre, que no lo soy”.

“Que soy deudor alimentario, no lo soy”.

“Que no puedo salir del país, salgo sin problemas”.

“No puedo estar contestando todo lo que se dice. Trabajo todo el día con más de 100 empresas en Latinoamérica para llevarles nuevas inversiones”.

Además, reconoció: “Sufrí muchas presiones en esta relación, sobre todo económicas. Los desacuerdos por dinero los resuelven los abogados en la justicia. No los implicados ni en las redes o la prensa”.

