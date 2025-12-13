La pelea entre Martín Redrado y Luli Salazar sumó un nuevo capítulo explosivo. En el programa Puro Show lanzaron teorías picantes sobre los verdaderos motivos por los que el economista dejó de pagar la manutención de Matilda, la hija de la modelo.

Todo arrancó cuando Angie Balbiani puso sobre la mesa una pregunta que dejó a todos pensando: “Redrado supuestamente se casó con su pareja actual en el Lago Di Como, ¿por qué en el 2023 cuando fue jefe de gabinete de Larreta, aparece como divorciado?”.

La respuesta no tardó en llegar con Nancy Duré, quien aclaró: “No fue un casamiento legal”. Y Pochi sumó: “Luli Salazar siempre lo dijo”. Pero la polémica no terminó ahí, ya que según Balbiani, hay una versión que circula fuerte.

“Lo que dicen es que Lulú le dice a Redrado ‘no le pagues a Luli Salazar porque nosotros no tenemos ningún acuerdo firmado’”, dijo la periodista y Caro Molinari preguntó: “¿Y qué tendría que ver?”. La respuesta fue directa: “Celos”, lanzó Angie Balbiani, dejando entrever que la actual pareja de Redrado podría estar influyendo en la decisión de no cumplir con la manutención.

LAS CLÁSULAS CLAVES DEL ACUERDO DE MARTÍN REDRADO Y LUCIANA SALAZAR

El panel de El Diario de Mariana fue desmenuzando cada punto del manuscrito con las cláusulas claves del acuerdo que habrían firmado Martín Redrado y Luciana Salazar:

Vivienda : Redrado se habría comprometido a pagar el alquiler de la casa donde viven Salazar y Matilda hasta un tope de 4.000 dólares mensuales, además de impuestos, expensas, luz y gas, hasta que la menor cumpla 18 años.

Educación: El economista debería abonar la educación de Matilda en un “establecimiento educativo de primer nivel” hasta la mayoría de edad.

Condición de convivencia : Una cláusula específica establecía que Redrado solo mantendría estos pagos si Salazar no convivía con una pareja. Inicialmente, la restricción era solo para el domicilio alquilado, pero luego fue ampliada y tachada en el manuscrito, generando dudas sobre su validez.

Pagos adicionales : A pedido de Salazar, Redrado podría realizar otros pagos en beneficio de la menor.

Vigencia: El acuerdo aclaraba que no invalidaba convenios anteriores, algunos de los cuales, según el panel, estaban escritos en computadora y otros también a mano.

