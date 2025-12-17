Luciana Salazar volvió a estar en el centro de la escena tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con Ramiro Marra. En diálogo con Matías Vázquez para Puro Show, la modelo no esquivó las preguntas y fue tajante: “Yo no lo conocía”.

En medio de la charla, Salazar contó cómo fue el encuentro con el político: “Es la primera vez que lo conocí personalmente“. ”¿Qué tiene de malo si estás con Ramiro Marra?“, indagó el conductor y ella aclaró: ”Es que no tendría nada de malo si estuviera”.

“Pero la realidad es que lo conocí media hora, es más, ni siquiera sé si fue media hora. Se sentó amorosamente, empezamos a charlar, un amor, él, divino, me hizo acordar cosas de mi adolescencia”, detalló la mamá de Matilda.

Luli Salazar habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me encaró, me dijo que era como su amor platónico hace mucho tiempo y que que lo pateé porque yo estaba de novia”, sumó la mediática y luego aclaró por qué no le gusta hablar de su vida privada: “Teniendo alguien tan tóxico del otro lado, todo me termina jugando en contra en la Justicia”.

LA SITUACIÓN CON MARTÓN REDRADO Y EL IMPACTO EN SU VIDA PERSONAL

En la entrevista, Luciana Salazar también se refirió a su conflictiva relación con Martín Redrado y cómo eso afecta su presente: “Teniendo una persona tan tóxica, ya viendo con las cláusulas que me puso...”.

Salazar fue contundente: “No soy esclava de Redrado, pero estoy en una situación donde todo lo que a este señor le pueda llegar a perturbar me termina jugando en contra con la justicia. Yo no sé si estas cosas me desfavorecen, nosotros tenemos que darle un cierre final”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.