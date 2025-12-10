Un nuevo capítulo se abrió en la batalla legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Este martes, en el programa El Diario de Mariana el panel mostró el documento original que ambos firmaron en 2017, donde se establecieron las condiciones para la manutención de Matilda, la hija de la modelo.

La conductora Mariana Fabbianni presentó el manuscrito y lo describió como “el famoso acuerdo” que ahora está en el centro de la disputa judicial. El documento, fechado el 13 de mayo de 2017 en Buenos Aires, fue redactado a mano y firmado por ambas partes.

El manuscrito que habrían firmado Luciana Salazar y Martín Redrado por el que hoy está judicializado el economista (Foto: captura de América).

Según detallaron en el programa de América, la letra es difícil de descifrar, pero el contenido es claro: Redrado se comprometió a cubrir los gastos de vivienda, educación y otros ítems para Matilda hasta que cumpla 18 años.

“En el día de la fecha de común acuerdo se establece que el señor Martín Redrado y la señora Luciana Salazar pautan las siguientes cláusulas que regirán entre ambos y con relación a los derechos del bebé por nacer y cuya madre biológica es Luciana”, leyó Martín Candalaft al aire, resaltando la terminología legal y la formalidad del texto.

El acuerdo surgió tras el procedimiento de subrogación de vientre que eligió Salazar para ser madre. Redrado, según el manuscrito, debía seguir abonando los honorarios, gastos y fideicomisos vinculados a la empresa Open Arm, encargada del proceso.

LAS CLÁSULAS CLAVES DEL ACUERDO DE MARTÍN REDRADO Y LUCIANA SALAZAR

El panel de El Diario de Mariana fue desmenuzando cada punto del manuscrito con las cláusulas claves del acuerdo que habrían firmado Martín Redrado y Luciana Salazar:

Vivienda: Redrado se comprometió a pagar el alquiler de la casa donde viven Salazar y Matilda hasta un tope de 4.000 dólares mensuales , además de impuestos, expensas, luz y gas, hasta que la menor cumpla 18 años.

Educación: El economista debía abonar la educación de Matilda en un “establecimiento educativo de primer nivel” hasta la mayoría de edad.

Condición de convivencia: Una cláusula específica establecía que Redrado solo mantendría estos pagos si Salazar no convivía con una pareja. Inicialmente, la restricción era solo para el domicilio alquilado, pero luego fue ampliada y tachada en el manuscrito, generando dudas sobre su validez.

Pagos adicionales: A pedido de Salazar, Redrado podría realizar otros pagos en beneficio de la menor.

Vigencia: El acuerdo aclaraba que no invalidaba convenios anteriores, algunos de los cuales, según el panel, estaban escritos en computadora y otros también a mano.

QUIÉNES FIRMARON EL MANUSCRITO Y CÓMO SE REDACTÓ

Durante el programa, los panelistas debatieron sobre la autoría de la letra. Finalmente, señalaron que Ana Rosenfeld, abogada de Salazar, fue quien habría escrito el documento mientras Luciana y Martín acordaban las cláusulas.

“Martín y Luciana redactaban el documento. Y luego se ponían de acuerdo en esas cláusulas que bien contó Martín. Ana escribía. Es la letra de Rosenfeld entonces”, dijo Guido Záffora en el ciclo de América.

