En medio de las repercusiones por las últimas novedades judiciales en su causa contra Martín Redrado, Luciana Salazar salió a hacer una fuerte aclaración pública y aseguró que seguirá adelante con su pedido por la manutención de su hija, Matilda.

La modelo utilizó sus redes para desmentir una de las interpretaciones que circularon en las últimas horas sobre el expediente judicial y apuntó directamente contra la decisión del magistrado que interviene en el caso.

“La Justicia falló a mi favor en la homologación. Redrado perdió el juicio por nulidad y tendrá que pagar las costas. Hay un punto polémico que será apelado, pero Redrado perdió el juicio, ya que se homologó el acuerdo. Lo único que el juez desobedeció una sentencia de la Cámara”, expresó.

Foto: Captura de X (@lulipop07) Por: Fabiana Lopez

“El juez homólogo el acuerdo y Redrado perdió el juicio por nulidad con costas incluidas para él. Lo que el juez estipula (que es apelable) porque desobedece un fallo de la Cámara donde dice que no se discute el contenido (cosa que hizo el juez y de forma muy polémica). Por eso la disposición del juez es contraria a la de cámara. Pero Redrado perdió y por eso paga costas”, agregó.

Y cerró, tajante: “El juicio de homologación lo ganamos nosotros y Redrado es el que tiene q pagar las costas. El punto polémico del juez, que es apelable ya que desobedece a un fallo de cámara. Yo no le tengo que pagar nada a Redrado, es Redrado el que tiene que pagar".

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LUCIANA SALAZAR DESTAPÓ EL VERDADERO MOTIVO DE SU GUERRA LEGAL CON MARTÍN REDRADO: “AHÍ SE DESENCADENÓ TODO”

Luciana Salazar volvió a sacudir el mundo del espectáculo al hablar sin vueltas sobre su interminable batalla judicial y mediática con Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija, Matilda.

Invitada a La Mañana con Moria, la modelo sorprendió al contar cuál habría sido, según ella, el verdadero origen del escándalo que los enfrenta desde hace años.

Entre risas, ironías y preguntas filosas de la conductora, Luli no esquivó ningún tema y fue directa al hueso. Aunque reconoció que en su momento la relación funcionaba, dejó en claro que hoy el vínculo está completamente roto: “Lo odio tanto ahora, lo detesto tanto, que ya me cuesta recordar las cosas lindas. Pero sí, en ese sentido estábamos bien”, admitió, en referencia a cómo era su relación amorosa con Redrado cuando estaban juntos.

Foto: Instagram (@salazarluli)

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando explicó qué fue lo que, para ella, desató la furia del economista y el posterior conflicto legal: “Una de las cosas por las que él me está haciendo todo esto es porque yo no dejé que tuviéramos más relaciones”, lanzó, dejando a todos en el estudio en shock.

Luciana Salazar: “Una de las cosas por las que él me está haciendo todo esto es porque yo no dejé que tuviéramos más relaciones”.

Según Salazar, a partir de ese límite que ella puso, todo se desmoronó: “Ahí se encadenó todo”, cerró, dando a entender que la negativa a seguir con la intimidad marcó un antes y un después en la relación.