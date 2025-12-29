El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo escandaloso en la Justicia. En la última audiencia del juicio que enfrenta a la modelo y al economista, todo se desbordó cuando el abogado de Salazar sacó a relucir una foto íntima de la expareja.

La imagen, que los muestra teniendo sexo, fue presentada en medio de la audiencia y dejó a Redrado completamente descolocado.

Video: La Mañana con Moria

Según trascendió, el abogado de Luciana no dudó en increparlo: “¿Así que estaban separados? Si este tipo no quiere pagar, dejate de joder, hacete cargo”, le lanzó, mientras exhibía la foto frente a todos los presentes.

El episodio generó un verdadero revuelo en la sala. Testigos aseguran que Redrado se puso rojo y no supo cómo reaccionar ante la inesperada jugada de la defensa de Salazar.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron en pareja durante siete años. (Foto: Caras).

La guerra sin fin entre Salazar y Redrado

La pelea judicial entre la modelo y el economista viene sumando capítulos cada vez más polémicos. Luciana Salazar llegó a Punta del Este y, en una entrevista, volvió a poner sobre la mesa su lucha contra Redrado, dejando en claro que la batalla está lejos de terminar.

En el programa “La mañana con Moria”, Cinthia Fernández reveló detalles explosivos sobre lo ocurrido en la audiencia.

“Esto fue un punto de conflicto. Siempre las fechas son un quilombito. El abogado de Luciana sacó una foto íntima de ellos teniendo intimidad”, contó la panelista, dejando en evidencia el nivel de exposición al que llegó el enfrentamiento.

Por su parte, Gustavo Méndez sumó: “Luli fuma bajo el agua, te graba con audio, tiene imágenes”. Así, la modelo demuestra que está dispuesta a todo para sostener su postura en el juicio.

Luciana Salazar y Martín Redrado siguen juntos en Miami. (Foto: archivo Web)

Un escándalo que no tiene fin

La filtración de la foto íntima no solo avergonzó a Redrado, sino que también reavivó el fuego de una disputa que parece no tener límites. Mientras la Justicia sigue sin resolver el conflicto, la guerra mediática y judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado promete seguir dando que hablar.