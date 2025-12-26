La farándula argentina vivió un verdadero terremoto este 26 de diciembre. Yanina Latorre y Luciana Salazar se cruzaron con todo en las redes sociales y el escándalo quedó registrado para la historia. Insultos, acusaciones y mensajes sin filtro encendieron la pelea que rápidamente se volvió viral.

Todo arrancó cuando Yanina Latorre compartió en su cuenta de X una foto de Luciana Salazar junto a su hija, Matilda, con el comentario: “Se saca una foto con la hija y pone ‘las sisters’ DEMENCIAL”.

Pero la imagen era un montaje editado por una usuaria y la ex angelita cayó en la trampa, según señalaron varios usuarios y la cuenta Diario Registrado.

Luciana Salazar salió al cruce y la pelea explotó

Lejos de dejar pasar el tema, Luciana Salazar citó el artículo periodístico y disparó con munición gruesa contra Yanina:

“No solo se comió una Fake ‘la vocera’ sino que sigue violando la cautelar que tiene con Matilda (delito penal). ¿Se dan cuenta porque defiende a Redri? Los dos vulneran los derechos de los menores, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La ‘hostigadora de menores’”.

Foto: X

El mensaje de Luciana encendió la mecha y Yanina no tardó en responder con una catarata de mensajes, subiendo la temperatura del conflicto:

“Sos siempre así de pelotuda o solo después de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA Q SUBE FOTOS SOS VOS TE DA? O solo usás la cabeza para inyectarte. Me tenés los huevos al plato”.

Insultos, gritos virtuales y acusaciones cruzadas

La pelea siguió escalando. Yanina Latorre escribió en mayúsculas:

“NO SOY COMO VOS, NO SOY VOCERA DE NADIE, TRABAJO Y MUCHO, vos de qué vivís? ¿QUIÉN CARAJO SOS PARA CALLARME? SI SUBÍS FOTOS BANCATE LA OPINIÓN. ME CAUSÁS MUCHA LÁSTIMA, como exponés a tu propia hija. Das vuelta todo. Compadezco a Redrado. SOS INSOPORTABLE. BUSCATE UN LABURITO Y SE TE VAN LAS GANAS DE JODER”.

Foto: X

El enfrentamiento entre ambas mediáticas parece no tener fin y suma un nuevo capítulo a una rivalidad que ya es un clásico del espectáculo argentino. El trasfondo de la pelea incluye la reciente entrevista de Yanina a Martín Redrado en su programa, Sálvese quien pueda, algo que molestó profundamente a Luciana, sobre todo por el tratamiento del tema de su hija Matilda.

Un conflicto que no da tregua

El escándalo entre Yanina Latorre y Luciana Salazar dejó a la farándula en llamas y a las redes sociales ardiendo. Por ahora, ninguna de las dos parece dispuesta a bajar el tono y todo indica que la pelea seguirá sumando capítulos.