El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi estuvo marcado por la intimidad de la ceremonia, pero también por algunas ausencias que rápidamente generaron especulaciones. Entre ellas, la de Luciana Salazar, prima del cantante, quien finalmente decidió romper el silencio y desmentir algunas de las versiones que comenzaron a circular.

La pareja se casó este martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia reducida a familiares y amigos cercanos. La lista de invitados fue muy acotada y varios integrantes de la familia Ortega no estuvieron presentes.

En las horas posteriores, trascendieron versiones que vinculaban la ausencia de Luciana con una supuesta mala relación con la familia Ortega y, particularmente, con Julieta Prandi. Incluso se habló de un antiguo distanciamiento entre ambas.

Qué dijo Luciana Salazar sobre su ausencia en el casamiento

Frente a la repercusión, Salazar utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación. La modelo publicó un extenso mensaje en el que apuntó contra las versiones que estaban circulando.

“Viendo noticias falsas por todos lados”, comenzó escribiendo.

Luego se refirió específicamente a los rumores sobre una supuesta pelea familiar:

“Primero: con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie, todo lo contrario”.

Después negó que su ausencia del casamiento tuviera que ver con una mala relación.

“Segundo: que focalicen que yo no fui invitada a un casamiento por mala relación, cuando no fueron ni sus hermanos y tampoco mi Padre, es falso”.

De esta manera, Salazar remarcó que no fue la única integrante de la familia que no estuvo presente en el civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

La story de Luciana Salazar.

Luciana Salazar también negó que su posteo fuera una indirecta

La modelo también se refirió al mensaje que había publicado previamente en Instagram, después de que se conociera la boda.

“Tercero: que digan que la historia que subí ayer en IG tenía que ver con este tema, es más absurdo todavía”, escribió.

El posteo al que hizo referencia había sido interpretado en redes y en distintos programas de televisión como una posible indirecta hacia los recién casados.

Sin embargo, con su nueva aclaración, Salazar buscó despegar aquella publicación de la polémica generada alrededor de la boda.

Las ausencias en la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La ceremonia de Emanuel Ortega y Julieta Prandi fue deliberadamente íntima. Los novios dieron el sí en San Isidro y estuvieron acompañados por un grupo reducido de personas. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, además de algunos familiares cercanos.

La ausencia de varios hermanos del cantante también había generado especulaciones. Palito y Evangelina explicaron que algunos de sus hijos tenían compromisos laborales previos y que otros se encontraban fuera del país.

En ese contexto, Luciana Salazar decidió salir públicamente a aclarar su situación y rechazó que su ausencia del casamiento sea consecuencia de un enfrentamiento con su familia.