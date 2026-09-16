A horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio protagonizó uno de los momentos más emotivos de previa. La participante recibió la visita de sus seres queridos y su pareja, Mathias Centurión, conocido cariñosamente como “Chocolatito”, quien decidió sorprenderla con una propuesta de matrimonio frente a las cámaras.

La humorista uruguaya, que este miércoles 16 de septiembre disputará la definición del reality junto a Sol Abraham, se reencontró con su hija Lara y con su novio en uno de los últimos encuentros familiares dentro de la casa. El momento en que se arrodilló frente a ella fue viral y su respuesta también.

El momento en que Mathias Centurión 'Chocolatito', le pidió matrimonio a Yipio en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

CÓMO FUE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE CHOCOLATITO A YIPIO EN GRAN HERMANO

Cuando llegó el momento de despedirse, “Chocolatito” tomó la palabra y le preparó una sorpresa a Yipio. Después de recordar que ya le había hecho una propuesta anteriormente, decidió volver a pedirle matrimonio, esta vez delante de las cámaras y de todos los presentes.

El momento en que Mathias Centurión 'Chocolatito', le pidió matrimonio a Yipio en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

“Porque lo hice una vez arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo”, le dijo él y la respuesta de Yipio no tardó en llegar. Visiblemente emocionada y entre gritos de felicidad, la finalista respondió: “¡Acepto!”.

El momento en que Mathias Centurión 'Chocolatito', le pidió matrimonio a Yipio en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

EL PEDIDO DE YIPIO A SU PAREJA TRAS LA PETICIÓN DE MATRIMONIO

Luego de darle el sí, Yipio dejó en claro que no piensa esperar demasiado para concretar el casamiento. Con su particular sentido del humor, le pidió a “Chocolatito” que empezara a organizar todo mientras ella continúa dentro del reality.

El momento en que Mathias Centurión 'Chocolatito', le pidió matrimonio a Yipio en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

“Y más te vale que lo vayas organizando porque cuando salga me quiero casar con La Nueva Escuela”, lanzó la participante, entre risas y emoción. El momento terminó con abrazos, besos y festejos de los presentes. “Te amo”, se dijeron antes de la despedida, mientras Yipio intentaba contener las lágrimas por la emoción del encuentro.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.