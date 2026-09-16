A horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, las redes sociales ya comenzaron a palpitar la definición del reality. La noche previa estuvo marcada por la expectativa, los últimos momentos de las participantes que quedaron y una serie de situaciones que rápidamente se convirtieron en contenido viral entre los fanáticos del programa.

La comediante y artista de stand-up uruguaya, Yisela Paola Pintos, más conocida como “Yipio”, es una de las que llegó a final junto a la tucumana, Solange “Sol” Abraham, una de las “villanas” de la casa. En la previa de la gran final, las últimas dos participantes se reencontraron con sus familias y amigos y algunas de sus reacciones y gestos fueron capturados por los usuarios de las redes.

Las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de Instagram/@greanhermanoar)

Mientras crece la expectativa por saber quién se consagrará esta noche, los memes se convirtieron en otro de los grandes protagonistas de la previa de Gran Hermano Generación Dorada. Estas son algunas de las imágenes que más circularon y que rápidamente se volvieron virales.

LOS MEMES DE YIPIO Y SOL EN LA PREVIA DE LA FINAL DE GRAN HERMANO

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

Los memes de la previa de la final de la Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de X).

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