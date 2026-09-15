Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. Después de la eliminación de Charlotte Caniggia, que obtuvo el tercer puesto con el 10,7% de los votos, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos quedaron frente a frente por el premio mayor del reality conducido por Santiago del Moro.

La definición tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre y será el cierre de una edición que tuvo una particularidad: las dos mujeres que llegaron hasta el último día mantienen desde hace meses una fuerte rivalidad dentro de la casa. De hecho, apenas Charlotte abandonó el juego, Sol y Yipio volvieron a protagonizar una fuerte discusión.

Yipio, Charlotte Caniggia y Sol Abraham, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

La enemistad entre ambas comenzó aproximadamente un mes después del inicio de la convivencia. Todo ocurrió a partir de una discusión que involucró a Yipio, Sol y Cinzia Francischiello, en medio de los debates que se daban en la casa por distintas situaciones personales entre los participantes.

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SOL Y YIPIO: UNA RIVALIDAD QUE LLEGÓ HASTA LA FINAL

En aquella oportunidad, Sol cuestionó a Yipio por haber utilizado una situación que involucraba a otros participantes para confrontar a Cinzia. La respuesta de la uruguaya fue contundente y marcó el comienzo de una pelea que se extendería durante buena parte del reality: “Vos sos una mier... de persona”, le dijo a la ex participante de Gran Hermano 2011.

Yipio y Sol, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Lejos de quedar en un cruce aislado, la discusión se transformó en una rivalidad permanente. Yipio cuestionó a Sol por haber generado un clima de tensión alrededor de otra participante, mientras que Abraham respondió calificando a la uruguaya como un “horror de persona”. Desde entonces, cada nueva oportunidad de enfrentamiento volvió a encender la tensión entre ellas.

El conflicto incluso escaló después de algunos gritos que llegaron desde el exterior de la casa y derivaron en sanciones grupales. Yipio volvió a encarar a Sol y, a partir de ese momento, las discusiones entre ambas se volvieron una constante. Según repasó Mi Telefe, nunca lograron una reconciliación definitiva y los cruces se mantuvieron hasta la última etapa del juego.

Yipio y Sol, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Ahora, esa historia tendrá una definición particular: las dos deberán enfrentarse una vez más, pero esta vez el resultado estará exclusivamente en manos del público. Yipio llegó a esta instancia después de superar dos mano a mano durante el reality, mientras que Sol sobrevivió a cinco, convirtiéndose en la participante que más duelos logró superar en la temporada.

La salida de Charlotte terminó de configurar un cierre con alto voltaje para la edición. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se despidió con el tercer puesto y, antes de abandonar la casa, sorprendió al darle su apoyo a Yipio: “Amiga, ojalá ganes”, le dijo a la uruguaya. Charlotte se llevó además un premio de 10 millones de pesos.

CUÁNTO DINERO SE LLEVARÁN COMO PREMIO LA CAMPEONA Y LA SUBCAMPEONA DE GRAN HERMANO

Este miércoles, entonces, Sol y Yipio se enfrentarán por última vez en la casa de Gran Hermano. La ganadora se llevará 70 millones de pesos, además de una casa, mientras que la subcampeona recibirá 20 millones. Sea cual sea el resultado, la definición marcará también el final de una de las rivalidades más fuertes de esta edición y coronará a una nueva campeona después de 19 años: la última mujer en ganar el reality había sido Marianela Mirra, en 2007.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono)

Gabriel Lucero

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Carla «Carlota» Bigiliani

Nicolás «Nick» Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión)

Jessica “La Maciel” Maciel

Martín Rodríguez

Nazareno Pompei

Daniela De Lucía

Lolo Poggio

Grecia Colmenares

Danelik Galazan

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez

Tatiana “Tatiluna” Luna

Brian Sarmiento (2 veces)

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nerea “Nenu” López

Leandro Nigro

Manuel “Manu” Ibero

Juan Carlos “JC” López

Emanuel Di Gioia

Sebastián Cola

Steffany “Campanita” Pereira

Juan “Juanicar” Caruso

Matías Hanssen

Alejandra Majluf

Tamara Paganini

Jennifer “La Pincoya” Galvarini

Mariela “La Turca” Prieto

Yanina Zilli

Luana Fernández

Charlotte Caniggia

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca

Emanuel Di Gioia

Lola Poggio

Carmiña Masi

Tomy Riguera

Jennifer “La Pincoya” Galvarini

Brian Sarmiento

Danelik Galazan

Manuel Ibero

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gisela “Yipio” Pintos

Daniela de Lucía

Juan “Juanicar” Caruso

Nicolás “Nick” Sicaro

Martha “Divina Gloria” Goldsztern

Gabriel Lucero

Jenny Mavinga

Eduardo Carrera

Solange Abraham

Martín Rodríguez

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

Yanina Zilli

Nazareno Pompei

Luana Fernández

Franco Poggio

Carla “Carlota” Bigliani

Grecia Colmenares

Gladys “La Bomba” Tucumana

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Sebastián Cola

Matías Hanssen

Juan Carlos “JC” López

Mariela Prieto

Nerea “Nenu” López

Leandro Nigro

Steffany “Campanita” Pereira

Alejandra Majluf

Tatiana “Tatiluna” Luna

¿Dónde ver en VIVO y online Gran Hermano: Generación Dorada?

Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿Dónde ver la gala de eliminación de Gran Hermano en VIVO?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

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