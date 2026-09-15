Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. Después de la eliminación de Charlotte Caniggia, que obtuvo el tercer puesto con el 10,7% de los votos, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos quedaron frente a frente por el premio mayor del reality conducido por Santiago del Moro.
La definición tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre y será el cierre de una edición que tuvo una particularidad: las dos mujeres que llegaron hasta el último día mantienen desde hace meses una fuerte rivalidad dentro de la casa. De hecho, apenas Charlotte abandonó el juego, Sol y Yipio volvieron a protagonizar una fuerte discusión.
La enemistad entre ambas comenzó aproximadamente un mes después del inicio de la convivencia. Todo ocurrió a partir de una discusión que involucró a Yipio, Sol y Cinzia Francischiello, en medio de los debates que se daban en la casa por distintas situaciones personales entre los participantes.
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SOL Y YIPIO: UNA RIVALIDAD QUE LLEGÓ HASTA LA FINAL
En aquella oportunidad, Sol cuestionó a Yipio por haber utilizado una situación que involucraba a otros participantes para confrontar a Cinzia. La respuesta de la uruguaya fue contundente y marcó el comienzo de una pelea que se extendería durante buena parte del reality: “Vos sos una mier... de persona”, le dijo a la ex participante de Gran Hermano 2011.
Lejos de quedar en un cruce aislado, la discusión se transformó en una rivalidad permanente. Yipio cuestionó a Sol por haber generado un clima de tensión alrededor de otra participante, mientras que Abraham respondió calificando a la uruguaya como un “horror de persona”. Desde entonces, cada nueva oportunidad de enfrentamiento volvió a encender la tensión entre ellas.
El conflicto incluso escaló después de algunos gritos que llegaron desde el exterior de la casa y derivaron en sanciones grupales. Yipio volvió a encarar a Sol y, a partir de ese momento, las discusiones entre ambas se volvieron una constante. Según repasó Mi Telefe, nunca lograron una reconciliación definitiva y los cruces se mantuvieron hasta la última etapa del juego.
Ahora, esa historia tendrá una definición particular: las dos deberán enfrentarse una vez más, pero esta vez el resultado estará exclusivamente en manos del público. Yipio llegó a esta instancia después de superar dos mano a mano durante el reality, mientras que Sol sobrevivió a cinco, convirtiéndose en la participante que más duelos logró superar en la temporada.
La salida de Charlotte terminó de configurar un cierre con alto voltaje para la edición. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se despidió con el tercer puesto y, antes de abandonar la casa, sorprendió al darle su apoyo a Yipio: “Amiga, ojalá ganes”, le dijo a la uruguaya. Charlotte se llevó además un premio de 10 millones de pesos.
CUÁNTO DINERO SE LLEVARÁN COMO PREMIO LA CAMPEONA Y LA SUBCAMPEONA DE GRAN HERMANO
Este miércoles, entonces, Sol y Yipio se enfrentarán por última vez en la casa de Gran Hermano. La ganadora se llevará 70 millones de pesos, además de una casa, mientras que la subcampeona recibirá 20 millones. Sea cual sea el resultado, la definición marcará también el final de una de las rivalidades más fuertes de esta edición y coronará a una nueva campeona después de 19 años: la última mujer en ganar el reality había sido Marianela Mirra, en 2007.
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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026
¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?
- Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono)
- Gabriel Lucero
- Tomy Riguera
- Carmiña Masi (expulsada)
- Carla «Carlota» Bigiliani
- Nicolás «Nick» Sícaro
- Kennys Palacios
- Jenny Mavinga
- Franco Poggio
- Cinzia Francischiello
- Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión)
- Jessica “La Maciel” Maciel
- Martín Rodríguez
- Nazareno Pompei
- Daniela De Lucía
- Lolo Poggio
- Grecia Colmenares
- Danelik Galazan
- Eduardo Carrera
- Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez
- Tatiana “Tatiluna” Luna
- Brian Sarmiento (2 veces)
- Franco Zunino
- Catalina “Titi” Tcherkaski
- Nerea “Nenu” López
- Leandro Nigro
- Manuel “Manu” Ibero
- Juan Carlos “JC” López
- Emanuel Di Gioia
- Sebastián Cola
- Steffany “Campanita” Pereira
- Juan “Juanicar” Caruso
- Matías Hanssen
- Alejandra Majluf
- Tamara Paganini
- Jennifer “La Pincoya” Galvarini
- Mariela “La Turca” Prieto
- Yanina Zilli
- Luana Fernández
- Charlotte Caniggia
¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?
- Andrea Del Boca
- Emanuel Di Gioia
- Lola Poggio
- Carmiña Masi
- Tomy Riguera
- Jennifer “La Pincoya” Galvarini
- Brian Sarmiento
- Danelik Galazan
- Manuel Ibero
- Catalina “Titi” Tcherkaski
- Gisela “Yipio” Pintos
- Daniela de Lucía
- Juan “Juanicar” Caruso
- Nicolás “Nick” Sicaro
- Martha “Divina Gloria” Goldsztern
- Gabriel Lucero
- Jenny Mavinga
- Eduardo Carrera
- Solange Abraham
- Martín Rodríguez
- Cinzia Francischiello
- Franco Zunino
- Kennys Palacios
- Lola Tomaszeuski
- Yanina Zilli
- Nazareno Pompei
- Luana Fernández
- Franco Poggio
- Carla “Carlota” Bigliani
- Grecia Colmenares
- Gladys “La Bomba” Tucumana
- Tamara Paganini
- Charlotte Caniggia
- Sebastián Cola
- Matías Hanssen
- Juan Carlos “JC” López
- Mariela Prieto
- Nerea “Nenu” López
- Leandro Nigro
- Steffany “Campanita” Pereira
- Alejandra Majluf
- Tatiana “Tatiluna” Luna
¿Dónde ver en VIVO y online Gran Hermano: Generación Dorada?
Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.
Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.
Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.
A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.
¿Dónde ver la gala de eliminación de Gran Hermano en VIVO?
La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:
DirecTV: canales 123 y 1123 HD.
Cablevisión y Telecentro: canal 12.
Flow: canal 10.
Telecentro Play: canales 12 y 1001.
¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?
Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.
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