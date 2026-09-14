La noche de este lunes marcó un paso más hacia la final de Gran Hermano, el reality que mantiene en vilo a millones de argentinos. La expectativa volvió a instalarse en la casa con una gala de eliminación que dejó a las dos finalistas definidas cuando Charlotte Caniggia dejó la casa por el voto del público.
La edición de este lunes, el anteúltimo programa de esta “Generación Dorada” comenzó con una placa conformada por Sol Abraham, Gisela “Yipio” Pintos, y Charlotte Caniggia, quienes enfrentaron la decisión del público para definir quién debía abandonar el juego.
A poco de empezar el programa, Santiago del Moro anunció que la participante uruguaya había quedado “salvada” por el voto del público, por lo que el tercer puesto del reality sería definido por las argentinas Sol y Charlotte Chantal Caniggia.
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¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?
- Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono)
- Gabriel Lucero
- Tomy Riguera
- Carmiña Masi (expulsada)
- Carla «Carlota» Bigiliani
- Nicolás «Nick» Sícaro
- Kennys Palacios
- Jenny Mavinga
- Franco Poggio
- Cinzia Francischiello
- Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión)
- Jessica “La Maciel” Maciel
- Martín Rodríguez
- Nazareno Pompei
- Daniela De Lucía
- Lolo Poggio
- Grecia Colmenares
- Danelik Galazan
- Eduardo Carrera
- Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez
- Tatiana “Tatiluna” Luna
- Brian Sarmiento (2 veces)
- Franco Zunino
- Catalina “Titi” Tcherkaski
- Nerea “Nenu” López
- Leandro Nigro
- Manuel “Manu” Ibero
- Juan Carlos “JC” López
- Emanuel Di Gioia
- Sebastián Cola
- Steffany “Campanita” Pereira
- Juan “Juanicar” Caruso
- Matías Hanssen
- Alejandra Majluf
- Tamara Paganini
- Jennifer “La Pincoya” Galvarini
- Mariela “La Turca” Prieto
- Yanina Zilli
- Luana Fernández
¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?
- Andrea Del Boca
- Emanuel Di Gioia
- Lola Poggio
- Carmiña Masi
- Tomy Riguera
- Jennifer “La Pincoya” Galvarini
- Brian Sarmiento
- Danelik Galazan
- Manuel Ibero
- Catalina “Titi” Tcherkaski
- Gisela “Yipio” Pintos
- Daniela de Lucía
- Juan “Juanicar” Caruso
- Nicolás “Nick” Sicaro
- Martha “Divina Gloria” Goldsztern
- Gabriel Lucero
- Jenny Mavinga
- Eduardo Carrera
- Solange Abraham
- Martín Rodríguez
- Cinzia Francischiello
- Franco Zunino
- Kennys Palacios
- Lola Tomaszeuski
- Yanina Zilli
- Nazareno Pompei
- Luana Fernández
- Franco Poggio
- Carla “Carlota” Bigliani
- Grecia Colmenares
- Gladys “La Bomba” Tucumana
- Tamara Paganini
- Charlotte Caniggia
- Sebastián Cola
- Matías Hanssen
- Juan Carlos “JC” López
- Mariela Prieto
- Nerea “Nenu” López
- Leandro Nigro
- Steffany “Campanita” Pereira
- Alejandra Majluf
- Tatiana “Tatiluna” Luna
¿Dónde ver en VIVO y online Gran Hermano: Generación Dorada?
Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.
Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.
Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.
A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.
¿Dónde ver la gala de eliminación de Gran Hermano en VIVO?
La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:
DirecTV: canales 123 y 1123 HD.
Cablevisión y Telecentro: canal 12.
Flow: canal 10.
Telecentro Play: canales 12 y 1001.
¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?
Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.
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