La casa de L-Gante fue allanada este lunes en el marco de una investigación judicial por una denuncia de amenazas. El procedimiento se llevó adelante en una propiedad que el cantante tiene en el country Terravista, en General Rodríguez, y quedó registrado en un video que mostró LAM, donde informaron que hay tres prófugos.

Las imágenes, tomadas desde el exterior del domicilio, permiten observar el movimiento de los efectivos policiales durante el operativo. En el video también se puede ver una camioneta patrullando la puerta de la casa del cantante, mientras los agentes llevan adelante el procedimiento en la propiedad y en los automóviles del músico.

L-Gante (captura de Telefe)

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido amenazada en medio de un conflicto por una vivienda que ocupaba junto a su pareja. Según su relato ante la Justicia, primero habría recibido amenazas de un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante.

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De acuerdo con la denuncia, días después L-Gante habría llegado al lugar acompañado por otras personas y, siempre según la presentación judicial, habrían ingresado por la fuerza para exigirles que abandonaran el inmueble. La causa quedó caratulada como “Amenazas” y los investigadores buscan determinar si hubo armas de fuego durante el episodio.

A partir de distintas tareas de campo y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores habrían logrado identificar vehículos y a algunas de las personas mencionadas en la denuncia. Con esa información, la Justicia autorizó tres allanamientos en General Rodríguez: dos en domicilios ubicados dentro de Terravista y otro en una vivienda particular.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Los procedimientos fueron ordenados por la UFI N°10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano, y uno de los principales objetivos era encontrar armas de fuego u otros elementos que pudieran aportar pruebas a la investigación. Por el momento, las autoridades analizan los resultados de los operativos y deberán determinar cuáles serán los próximos pasos en la causa.

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