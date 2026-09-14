Coki Ramírez quedó en el centro de la escena por un inesperado blooper que protagonizó junto a Nahuel Pennisi durante la última emisión de Se siente Argentina, el programa que conduce en la TV Pública. El momento ocurrió mientras el músico y Bruno Arias se encontraban como invitados en el estudio.

Todo comenzó cuando Coki quiso detener la conversación para destacar la remera que llevaba puesta Bruno Arias. La prenda tenía estampada la figura de Mercedes Sosa y la conductora quiso hacer referencia a ese detalle mientras charlaba con los artistas.

Coki Ramírez (Foto: Instagram @cokiramirez)

Sin embargo, al momento de señalar la vestimenta, Coki se dirigió directamente a Pennisi y lanzó, de manera espontánea: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”. La frase generó inmediatamente las risas de todos los presentes en el estudio.

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EL COMENTARIO DE COKI RAMÍREZ A NAHUEL PENNISI QUE SE VOLVIÓ VIRAL

El comentario hacía referencia a la ceguera de Nahuel Pennisi y, lejos de generar un momento incómodo, fue tomado con humor tanto por el cantante como por quienes se encontraban en el piso. La naturalidad con la que Coki manejó el furcio hizo que la situación terminara convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la emisión.

Poco después, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y fue compartido en distintas plataformas como X, Instagram y TikTok. El video, de apenas unos segundos, acumuló reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la espontaneidad del intercambio entre la conductora y el músico.

Nahuel Pennisi (Foto: Instagram @nahupennisi)

El momento rápidamente trascendió la pantalla de la TV Pública y convirtió a Coki Ramírez y Nahuel Pennisi en protagonistas de una de las escenas virales de la jornada. La frase de la conductora quedó registrada como un inesperado furcio que, por la buena onda con la que fue recibido en el estudio, terminó provocando más risas que polémica.

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