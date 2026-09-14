La tristeza invadió a Cande Tinelli este lunes 14 de septiembre, cuando tuvo que despedir a Linda, su perra y fiel compañera. La noticia de la muerte de la mascota generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, especialmente por el gesto de su ex, Coti Sorokin, quien también le dedicó un sentido homenaje.

A pesar de que el matrimonio entre Cande y Coti terminó hace tiempo, el cantante eligió recordar a Linda con una foto inédita de los años en que convivieron y un texto cargado de ternura.

“Se nos fue Linda. La princesa Linda partió. La generala, la comandante en jefa del amor, la experta, diferente a todo. De los pocos seres de luz real que me tocó conocer hasta ahora en mi vida. La enana famosa elevada dulce y rabiosa al mismo tiempo”, escribió Sorokin junto a una imagen en la que se lo ve recostado con la perra.

La foto de Coti Sorokin con Linda que acompañó el posteo por la muerte de la mascota. Foto: Instagram cotioficial

“Sabía respetar y cómo hacerse respetar. Ella sabía todo. Sentía y presentía, conectaba. Entendía todo. En quien confiar, en quien no confiar”. Además, expresó el dolor por la pérdida y el amor que sentía por la mascota: “Siempre te voy a amar Linda de mi alma. Te quedaste en mí para siempre”.

El mensaje de despedida de Coti Sorokin a Linda

Coti Sorokin no ocultó la emoción al recordar a la perra que compartió con Cande Tinelli. “Me enseñaste tanto. Me diste tu amor y recibiste el mío, sin ninguna condición. Nos entendimos, siempre nos entendimos. Nos amamos mucho”, sumó el artista en su publicación.

El cantante cerró su despedida con palabras de consuelo: “Ahora te toca un nuevo lugar, de amor y legado. Un lugar en nosotros y en ese paraíso que es tu nueva casa, ahí vas a ser feliz para siempre”.

La respuesta de Cande Tinelli a Coti Sorokin en Instagram

La respuesta de Cande Tinelli y el recuerdo de Linda

Cande Tinelli no tardó en responder al mensaje de su ex. “Gracias infinitas por todo el amor que le diste, la paciencia, los apodos, las risas, los mimos, los paseos, los abrazos, las canciones, todo”, escribió la influencer, agradeciendo el rol de Coti en la vida de la perra.

Cande Tinelli con Linda (foto de Instagram)

“Te amó mucho y vos a ella. Gracias por entregarle tu amor, en el estado más puro. Fuiste un gran papá canino. Tengo en mi corazón el mejor recuerdo por siempre”, agregó Cande, dejando en claro el vínculo especial que los unió a los tres.