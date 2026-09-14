Rels B en Mallorca. Video: prensa

Rels B volvió a Mallorca, su tierra natal, y protagonizó una noche inolvidable ante cerca de 60 mil personas que se reunieron frente a la Catedral de Palma para disfrutar de su nuevo espectáculo. El show, gratuito y abierto al público, convocó a fanáticos de toda la isla y también de las localidades vecinas.

El regreso a Mallorca tuvo un significado especial para el artista, que pudo compartir con su gente una nueva propuesta después de una extensa gira internacional. La multitudinaria convocatoria convirtió la presentación en una de las fechas más importantes de su carrera.

Pero la noche tuvo además un fuerte componente personal. Durante la jornada, Rels B fue nombrado Hijo Predilecto de Mallorca, un reconocimiento que destaca el vínculo del artista con la isla donde nació y que forma parte fundamental de su historia e identidad.

Rels B en Mallorca. Foto: prensa

El reconocimiento llega en un momento de gran crecimiento internacional para Rels B. Considerado el artista español más escuchado del mundo, el cantante llegó a Mallorca después de realizar una gira de más de 40 fechas en 10 países y 30 ciudades.

El tour incluyó numerosas presentaciones con entradas agotadas tanto en Latinoamérica como en España, consolidando la expansión internacional del artista y confirmando el gran momento que atraviesa su carrera.