Omar Courtz volverá a presentarse en Buenos Aires en el marco de su exitoso “Por Si Mañana No Estoy World Tour”. Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus shows del 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre en el Movistar Arena, el artista confirmó una cuarta fecha en Argentina para el 2 de diciembre.

Cuándo es el show de Omar Courtz en Buenos Aires

Omar Courtz se presentará nuevamente en el Movistar Arena con su “Por Si Mañana No Estoy World Tour”. Las fechas confirmadas son:

30 de noviembre: agotado.

2 de diciembre: nueva fecha.

3 de diciembre: agotado.

4 de diciembre: agotado.

De esta manera, el artista ofrecerá cuatro shows en el Movistar Arena, con tres de ellos ya completamente agotados.

Cuándo salen las entradas para Omar Courtz

Las entradas para la nueva fecha del 2 de diciembre estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13 horas.

La venta será a través del sitio oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago. Además, habrá un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.

Las entradas se pueden adquirir en el portal de Movistar Arena.

Omar Courtz llega a Argentina con su “Por Si Mañana No Estoy World Tour”

Omar Courtz se encuentra realizando su gira mundial “Por Si Mañana No Estoy World Tour”, con más de veinte presentaciones previstas en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Por Si Mañana No Estoy” es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y el trabajo que da nombre a su actual gira mundial.

El disco fue lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones, en las que el artista fusiona el trap con sonidos y ritmos electrónicos.

El álbum también incluye colaboraciones con figuras destacadas de la música urbana como Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal.