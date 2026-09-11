The Beats vuelve al Teatro Ópera con un nuevo espectáculo dedicado a recrear la música y la historia de The Beatles. El próximo jueves 1 de octubre, desde las 21, la banda presentará “Recorrido”, una propuesta teatral-musical que promete una noche cargada de música, nostalgia y sorpresas.

Con más de 35 años de trayectoria, el grupo argentino continúa llevando al escenario el universo de los Fab Four y renovando el vínculo de distintas generaciones con una de las bandas más importantes de la historia de la música.

The Beats. Foto: prensa

“Recorrido”: el nuevo espectáculo de The Beats

En esta oportunidad, The Beats presenta una propuesta que atraviesa diferentes momentos de la trayectoria de The Beatles.

Uno de los grandes atractivos del espectáculo es que utiliza la única colección completa existente a nivel mundial de instrumentos y amplificadores originales que utilizaban los cuatro músicos de Liverpool.

La puesta también incluye cambios de instrumentos según la época representada y el vestuario que The Beatles utilizaron entre 1962 y 1970, con el objetivo de recrear cada etapa sobre el escenario.

Quiénes integran The Beats

La formación actual está encabezada por Patricio Pérez, en el rol de George Harrison y como líder fundador de la banda.

Lo acompañan:

Nicolás Tomate , como John Lennon.

Eloy Fernández , como Paul McCartney.

Esteban Zanardi , como Ringo Starr.

Fernando Monteleone, en teclados y percusiones.

Juntos recrean el repertorio y la estética de la agrupación británica que revolucionó la música popular y continúa sumando fanáticos alrededor del mundo.

The Beats. Foto: prensa

Más de 35 años recreando a The Beatles

The Beats comenzó su historia en 1987, de la mano de sus fundadores Patricio y Diego Pérez.

En 1996, el grupo fue reconocido como “The Best Beatle Band in the World” por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

Durante su trayectoria también recibió elogios de figuras vinculadas a la historia de The Beatles, como Allan Williams, primer manager de la banda, y Allister Taylor, asistente personal de Brian Epstein.

Además, el grupo fue destacado por medios británicos como Daily Post y Liverpool Echo y tuvo varias oportunidades de ser invitado por EMI de Londres para grabar en los históricos estudios Abbey Road.

The Beats. Foto: prensa

En una de sus visitas más recientes, The Beats filmó allí un documental sobre su trayectoria.

Los reconocimientos de The Beats en Argentina

La banda también recibió importantes reconocimientos en el país. En 2020 fue distinguida como “Mejor Musical” en los Premios Estrella de Mar.

Además, sus integrantes fueron nombrados “Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña”.

A lo largo de su carrera, The Beats editó seis discos y en 2017 presentó el libro “1, 2, 3, 4!”, dedicado a The Beatles.

La publicación incluye fotografías y un recorrido por diferentes momentos de las sesiones de grabación de la banda británica, además de un análisis de sus canciones correspondiente a la primera etapa, entre 1962 y 1965.

The Beats. Foto: prensa

Cuándo y dónde ver “Recorrido”

The Beats presentará “Recorrido” el jueves 1 de octubre a las 21 en el Teatro Ópera, ubicado en Av. Corrientes 860, Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.