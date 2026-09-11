A pocos días de anunciar en sus redes sociales que está esperando un varón, Estefi Berardi compartió un update de su embarazo. En su última publicación de Instagram, compartió varias postales de los últimos meses y contó cómo se siente.

“Un resumen de mi nueva vida estos meses y cómo me estuve sintiendo. Tengo días buenos, y otros donde me siento extremadamente cansada y débil. Acostumbrada a trabajar todo el día ahora me toca respetar a mi nuevo cuerpo”, contó la periodista.

“Permitiéndome hacer todo más lento, durmiendo más y aceptando que no todos los días puedo ser ‘productiva’. Y disfruto de esta etapa tan hermosa, quien sabe si única y/o irrepetible. Soñada”, agregó Estefi junto a las imágenes.

(Foto: Instagram @estefaniaberardi)

ESTEFI BERARDI MOSTRÓ SU PANCITA DE 3 MESES

En la publicación de Instagram, Estefi Berardi compartió varias imágenes que fue tomando desde que se enteró que está embarazada. La primera corresponde al día en que se hizo la primera ecografía y la segunda, es una mucho más actual donde muestra finalmente cómo se ve su pancita, con 3 meses de embarazo. “Apareció la panza”, escribió la periodista.

(Foto: Instagram @estefaniaberardi)

Por otro lado, Estefi mostró las primeras prendas que le regalaron a su bebé y otra postal donde se la ve posando frente al espejo, mostrando que ya tiene una incipiente pancita de embarazada. “Los primeros cambios en mi cuerpo”, escribió junto a la postal.