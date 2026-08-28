El pasado 17 de agosto, Estefi Berardi anunció en sus redes sociales que está embarazada. “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas. Gracias a Dios por hacerlo posible”, comentó en la publicación de Instagram donde mostraba el momento exacto en el que se enteraba que iba a ser mamá.

Desde entonces, la novia de Felix Orsatti va compartiendo en sus redes sociales el avance de su primer embarazo, las primeras ecografías y también contó cuáles son los nombres que eligió. Sin embargo, aún no confirmó cuál fue el definitivo.

“Esta es la lista de nombres que elegimos si es nena y si es varón. Son nombres italianos. Se los comparto porque me encanta escuchar sus opiniones, leer sus opiniones y si se les ocurre algún otro, bienvenido sea”, comentó Estefi.

Estefi Berardi reveló cuáles son los nombres que eligió para su bebé (Video: Instagram @estefaniaberardi)

CUÁLES SON LOS NOMBRES QUE ELIGIÓ ESTEFI BERARDI PARA SU BEBÉ

Según contó Estefi Berardi en su video de Instagram, ella y su pareja tienen cuatro opciones en caso de que su bebé sea nena: Giorgia, Gioia, Ginevra y Gemma.

Estefi Berardi reveló cuáles son los nombres que eligió para su bebé (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

En caso de que sea varón, las opciones son cinco: Alessio, Genaro, Vincenzo, Giorgio y Vitto. De todas maneras, aún no confirmó el sexo de su bebé.