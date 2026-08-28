Alejada por unos días de su rutina en Argentina, Juliana Awada viajó a Suiza para disfrutar de una experiencia enfocada en el bienestar y la longevidad. La empresaria eligió Clinique La Prairie, un exclusivo centro ubicado en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán.

A través de sus historias de Instagram, Awada mostró algunos detalles de su paso por el lugar, reconocido internacionalmente por sus programas personalizados de salud y bienestar y por haber recibido a numerosas personalidades.

Entre las figuras argentinas que también pasaron por la institución se encuentran Mirtha Legrand y Susana Giménez.

JULIANA AWADA MOSTRÓ SU EXPERIENCIA EN UNA EXCLUSIVA CLÍNICA DE SUIZA

La presencia de Juliana en el establecimiento también quedó registrada en las redes sociales de Willie Carballo, referente en contenidos relacionados con el wellness y la longevidad.

“Con Juliana organizando su ‘escapada’ a Clinique La Prairie”, escribió junto a una fotografía en la que aparece acompañado por la empresaria.

Durante su estadía, Awada compartió algunas postales de la privilegiada vista que ofrece el lugar y mostró parte de la rutina que realiza.

Como parte de la experiencia, se la pudo ver disfrutando de una infusión purificante mientras leía un libro dedicado a la longevidad.

La alimentación también ocupa un lugar importante dentro del programa. En sus publicaciones aparecieron opciones como frutos rojos, yogur y granola, en línea con la propuesta saludable del establecimiento.

Juliana Awada se instaló en una exclusiva clínica de Suiza: detox, longevidad y alimentación saludable. Crédito: Instagram

CÓMO ES CLINIQUE LA PRAIRIE, EL CENTRO DE BIENESTAR QUE ELIGIÓ JULIANA AWADA

Fundada en 1931 por el médico suizo Paul Niehans, Clinique La Prairie se convirtió con el paso de los años en una institución internacional vinculada a los tratamientos de longevidad y bienestar.

Sus programas combinan cuatro pilares principales: conocimiento médico, nutrición avanzada, bienestar y relajación, y movimiento. Las diferentes actividades se realizan bajo la supervisión de profesionales especializados.

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, las experiencias pueden incluir estudios de laboratorio, pruebas genéticas y planes personalizados de alimentación, entre otras prestaciones que dependen del programa elegido.

Juliana Awada se instaló en una exclusiva clínica de Suiza: detox, longevidad y alimentación saludable. Crédito: Instagram

Rodeada de naturaleza y con una imponente vista al lago Lemán, Juliana Awada aprovechó su paso por Suiza para dedicar unos días al descanso, la alimentación saludable y el bienestar, una faceta que suele compartir con sus seguidores en las redes sociales.