El futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita. A pocos días del cierre del mercado de pases en las principales ligas de Europa, el delantero todavía no tomó una decisión definitiva y, según trascendió, ninguna de las propuestas que tiene sobre la mesa termina de convencerlo desde lo económico.

En medio de este panorama, apareció una alternativa que podría modificar sus planes: Icardi y su pareja, Eugenia “la China” Suárez tendrían pensado regresar a Turquía, pese a que actualmente se encuentran sin casa en Estambul.

La vivienda en la que se alojaban era alquilada por Galatasaray, club en el que el futbolista ya no juega. Por ese motivo, todas sus pertenencias fueron trasladadas a un depósito y la pareja quedó a la espera de resolver qué hará con su vida en Turquía.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Según contó Paula Varela en Lape Club Social, Icardi ya tiene permiso para salir de Turquía, pero la posibilidad de regresar al país sigue latente: “Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros...”, explicó la periodista.

En ese sentido, hay dos cuestiones familiares que todavía deben definir: qué harán con sus mascotas y qué sucederá con la escolaridad de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

El tema del colegio podría ser determinante para la pareja. Varela aportó un dato clave: “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”, explicaron.

Sin embargo, días atrás había trascendido que Rufina no tendría intenciones de regresar a Turquía, algo que podría complicar los planes de la actriz y el futbolista.

Mientras define las cuestiones personales y familiares, Icardi también debe resolver su futuro profesional. Su principal dilema es que las ligas más importantes de Europa están a punto de cerrar sus mercados de pases, por lo que el margen para esperar una oferta mejor es cada vez menor.

Con este escenario, Mauro Icardi todavía no tiene definido dónde continuará su carrera. Mientras las ofertas se analizan y el mercado de pases entra en su recta final, Turquía vuelve a aparecer como una posibilidad concreta para el futbolista y la China Suárez, aunque antes deberán resolver dos cuestiones familiares clave: sus mascotas y el colegio de Rufina.

Paula Varela: “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”.

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QUÉ DIJO MAXI LÓPEZ SOBRE LA GUERRA ENTRE MAURO ICARDI Y BENJAMÍN VICUÑA: SU FUERTE PEDIDO

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática al opinar sobre la guerra mediática entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña. Consultado por el enfrentamiento entre el futbolista y el actor chileno, el exjugador sorprendió con una reflexión basada en su propia experiencia familiar y pidió que los adultos involucrados prioricen a los chicos.

“A mí me parece tan raro todo, estaría bueno que alguien piense en los chicos y corten todo el mambo mediático”, sostuvo, de manera contundente, en una nota que dio a Intrusos.

Y, aunque aclaró que prefiere mantenerse al margen de la disputa, hizo un pedido puntual dirigido a su excompañero y padre de las hijas de Wanda Nara: “Mauro tiene que pensar en esas nenas. Me mantengo al margen, pero hay que pensar en los chicos”.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

Las declaraciones del exfutbolista cobran especial relevancia por su propia historia con Wanda Nara. Durante años, Maxi y la empresaria protagonizaron fuertes enfrentamientos públicos y judiciales por cuestiones vinculadas a sus hijos.

Ahora, con una relación mucho más tranquila, López aseguró que aquella etapa quedó definitivamente atrás y que actualmente puede disfrutar de otro vínculo con su familia: “A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento, pero me mantengo al margen porque no me interesa”, explicó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y agregó, agradecido por su presente: “Gracias a Dios es un momento que quedó bien lejos de mi vida, tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos y tengo una buena relación con Wanda”.

Lejos de minimizar las dificultades que atravesó durante aquellos años, Maxi reconoció que fueron momentos especialmente duros para él y su familia: “No fueron momentos felices”, Maxi. Y cerró: “Hoy puedo gastar toda la energía en todo lo que necesitan mis hijos, me quedo con eso”.