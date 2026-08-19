La vida de Maxi López volvió a quedar bajo la lupa después de que aparecieran algunas supuestas amantes y en las útlimas horas, Juan Etchegoy reveló en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) detalles de un chat que involucraría al empresario y una de ellas.

“Se repite el patrón una y otra vez”, dijo el periodista sobre la conversación que habría mantenido el exmarido de Wanda Nara con una mujer de nombre Luah Martínez, y agregó: “Hablamos de mujeres que no son famosas, por lo menos en la Argentina, Anto Lima y ahora Luah”.

El panelista aseguró que no fueron simples intercambios esporádicos, sino conversaciones que se extendieron durante varios días y semanas. “Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están”, afirmó Etchegoyen en el ciclo.

LOS DETALLES DE LOS SUPUESTOS CHATS ENTRE MAXI LÓPEZ Y LUAH MARTÍNEZ

Según informó Juan Etchegoyen en el vivo de Nuevo Día este miércoles, en esas charlas entre Maxi López y Luah Martínez, él no solo habría compartido mensajes íntimos, sino que también habría hablado de aspectos muy importantes de su presente y de su pasado.

“Maxi López ha contado cosas muy fuertes, sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas”, afirmó. Por el momento, Lua Martínez es una figura desconocida, pero su nombre ya empezó a circular en los medios tras la filtración de los chats.

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