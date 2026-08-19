El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona peligra por estas horas, luego de que saliera a la luz que la Junta Médica arribó a sus conclusiones en base a estudios que de riñón correspondían a Don Diego, el papá del astro.

“Va a ser un escándalo porque adulteraron una prueba a los efectos de generar un error en los peritos y los jueces”, afirmó Mario Baudry, el abogado que representa los intereses de Diego Fernando Maradona en diálogo con TN.

“Lo que se cuestiona es un informe de junio de 2015 con el que se habrían basado, que está a nombre de Diego Armando Maradona. Lo que cambia es el número de afiliado de Swiss Medical”, explicó.

El detalle es que Don Diego había fallecido en esa misma fecha a los 87 años, mientras que Maradona tenía 54 años y además al momento del examen estaba en Dubai.

“A esta altura, después de seis años, no creo que haya impericia cuando Swiss Medical entrega documentación a la fiscalía. Impericia seguramente no. (...) Obviamente acá todos van a buscar la chicana para tratar de denudar el juicio. Porque van a una condena seguro”.

“Por una foja, no van a anular todo un procedimiento que se hizo por esto, cuando el que pide la anulidad es el que la generó. (...) Va a ser un escándalo porque adulteraron una prueba a los efectos de generar un error en los peritos y los jueces”, exclamó.

Qué dijo el abogado de Leopoldo Luque, el más complicado

Por otra parte, Francisco Oneto se agarró de la confusión para fortalecer la defensa de Leopoldo Luque, uno de los más apuntados en el juicio.

“Un grupo de autodenominados expertos no hicieron algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona estudiada”, protestó el letrado ante TN.

“Veo una junta de expertos a la que se le dio juna entidad que no tenía. (...) Si se comprobaran las aelgaciones de la última audiencia está para ser severamente cuestionada y no se puede llegar a ninguna conclusión a partir de su dictamen porque hablan de un síndrome cardio-hepato-renal”, sentenció el abogado de Leopoldo Luque.

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