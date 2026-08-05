Daniela Christiansson y Maxi López descansan en Suiza junto a sus hijos. En este marco, el ex futbolista le sacó una foto a su esposa que dio que hablar.

En sus redes sociales, Maxi López publicó una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se puede ver a Daniela Christiansson relajándose junto a la piscina mientras disfruta de la lectura de un libro bajo el sol.

Con un look de bikini y un entorno rodeado de naturaleza, la modelo sueca mostró su estilo y belleza gracias al retrato de su marido.

La foto de Daniela Christiansson que sacó Maxi López.

La imagen de Daniela Christiansson en bikini que compartió Maxi López

En sus redes sociales, Maxi López publicó una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se puede ver a Daniela Christiansson relajándose junto a la piscina mientras disfruta de la lectura de un libro bajo el sol.

Con un look de bikini y un entorno rodeado de naturaleza, la modelo sueca volvió a demostrar su estilo y elegancia, protagonizando una de las postales más comentadas de sus vacaciones en Europa.

La otra foto que Maxi López sacó esta semana

La foto de Wanda que Maxi compartió y el irónico comentario de una usuaria de X.

En medio de la disputa judicial entreWanda Nara y Mauro Icardi por la firma de los pasaportes de sus hijas, Maxi López volvió a mostrar su respaldo hacia la madre de sus hijos con un inesperado gesto desde Italia.

El exfutbolista compartió en sus redes sociales una imagen tomada durante los trámites para gestionar la documentación necesaria para que la familia pueda regresar a la Argentina.

La fotografía llamó la atención porque mostró a Wanda en una escena cotidiana y espontánea, alejada de las producciones y contenidos habituales que suele publicar en sus redes.