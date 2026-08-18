Luego de las declaraciones de Benjamín Vicuña sobre la distancia de sus hijos durante los meses que permanecieron en Turquía con la China Suárez, salió a la luz una información que involucra directamente a Rufina Cabré, la hija adolescente de la actriz y Nicolás Cabré.

Según reveló Yanina Latorre en SQP, la joven habría tomado una importante decisión de cara al futuro: no tendría intenciones de regresar a Estambul y preferiría permanecer en la Argentina.

La información se conoció mientras en el programa analizaban las declaraciones que Vicuña realizó en PH Podemos Hablar, donde reconoció que la distancia con sus hijos es un tema sensible para él.

LA DECISIÓN QUE HABRÍA TOMADO RUFINA CABRÉ SOBRE TURQUÍA

Rufina Cabré y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Durante el debate, Yanina Latorre cuestionó la dinámica familiar que se generó desde que la China Suárez decidió instalarse en Turquía para acompañar a Mauro Icardi y planteó que los chicos deberían conservar su centro de vida en la Argentina.

“La señora tiene que vivir acá como hace Pampita con Martín Pepa, sus hijos con su centro de vida acá y el tipo afuera. Ya que son todos millonarios, cada 20 días vas y te quedás 10 días con él”, opinó la conductora.

Fue entonces cuando reveló la información sobre la hija de Nicolás Cabré: “A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul, porque claro: está acá el papá, el hockey, es adolescente, no es fácil”.

De esta manera, Rufina Cabré habría decidido priorizar su vida en la Argentina, donde se encuentran su colegio, sus amistades, sus actividades deportivas y su padre.

La adolescente había acompañado anteriormente a su mamá durante su estadía en Estambul, cuando la actriz decidió permanecer cerca de Icardi mientras el futbolista se encontraba vinculado al Galatasaray.

QUÉ DIJERON SOBRE BENJAMÍN VICUÑA Y SUS HIJOS

En medio del debate también intervino Ana Rosenfeld, quien participaba del programa a través de un móvil y consideró que las recientes situaciones podrían modificar la posición de Benjamín Vicuña respecto de sus hijos.

“Creo que a partir de ahora debiera haber un cambio de mentalidad en Benjamín Vicuña”, expresó la abogada.

Por su parte, Yanina Latorre fue más lejos al analizar por qué, según su mirada, el actor chileno habría evitado profundizar públicamente sus diferencias con la China Suárez.

“Yo creo que les tiene miedo y lo tienen amenazado”, lanzó la conductora, y agregó: “Vicuña no es Wanda, que sale y redobla. Él le tiene pánico a lo mediático”.