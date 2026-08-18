Un simple cálculo de un descuento imaginario puso a Momi Giardina y a Santiago Talledo en el centro de la polémica este martes, cuando dos niños de primaria le ganaron una competencia de matemática en vivo.

“Si un producto cuesta 800 pesos y tiene un descuento del 25 por ciento, ¿cuánto terminás pagando?”, planteó Nicolás Occhiato el problema.

De inmediato Santi afirmó que “el 50 por ciento sería 400”, pero estallaron de risa cuando al unísono se preguntaron cuánto sería “el 25 por ciento”.

Momi Giardina y Santiago Talledo.

“El 10 por ciento serían 40 pesos”, continuó Momi tentada de risa con su compañero. “No podemos ser tan brutos”, exclamó la ex de Marcelo Tinelli cuando después de un minuto no lograban acertar la respuesta.

Nicolás Occhiato.

El incómodo momento se volvió gracioso mientras los nenes de guardapolvo estaban atónitos, y Nico Occhiato lloraba de las carcajadas, aunque en las redes se lo tomaron en serio y los liquidaron.

Los posteos contra Luzu.

El enojo de Santiago Talledo con Marcos Giles

En un momento Momi recordó la fórmula para calcular porcentajes, pero remató “y que te lo haga tu vieja porque no tengo idea”.

Los nenes que le ganaron a Momi Giardina y Santiago Talledo.

“160 + 40 y eso es lo que hay que restar a 800. De pedo llegué″, siguió. Sin embargo, a Santi esa suma le dio “210... Me puse nervioso ya. Prefiero irme a marzo″.

“360″, respondieron para estupor generalizado.

Entonces, Marcos Giles se horrorizó y Santiago Talledo explotó: “Tampoco está bueno lo que estás haciendo con los compañeros. Nos van a dar con un caño”.