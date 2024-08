Hace poco, Santiago Talledo confirmó su noviazgo con Toni Gelabert, a quien conoció durante las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza 2. Habían estado juntos, se separaron, y ahora volvieron a apostar al amor.

A pesar de que él vive en Buenos Aires y de que su novio sigue instalado en Mallorca (España), decidieron apostar a un amor libre y a distancia, pero antes firmaron un contrato para establecer determinadas reglas.

Santi y Toni tienen una relación abierta y a distancia.

“Y cuando estás distancia hay reglas... Quizás cuando estamos lejos se puede permitir algo, pero cuando estamos juntos no. Es una cuestión igual porque estamos mucho tiempo separados también”, le aclaró el actor a Ángel de Brito en Bondi.

ASÍ ES EL CONTRATO QUE SANTIAGO TALLEDO FIRMÓ CON SU NOVIO

Santiago Talledo le contó a Ángel de Brito cómo es el contrato que firmó con su novio, Toni Gelabert, para tener una relación abierta a distancia.

“Una vez me dijo ‘sabés que hay una psicóloga sexóloga española que tiene como contratos para relaciones abiertas’. No sabés lo que es el contrato, es espectacular. Ahí te das cuenta de lo que a tu pareja le jode o no...”.

Santi y Toni firmaron un contrato para sentirse más seguros en su relación.

“Ahí están todas las reglas. Está buenísimo”, sentenció, remarcando que mientras están en la misma ciudad no pueden estar con otras personas y que él prefiere no enterarse de las aventuras de su novio.