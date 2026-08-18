La serie sobre la vida de Moria Casán quedó en el centro de una inesperada controversia pocos días después de su estreno en Netflix. La familia de Luis Vadalá, expareja de la diva que murió en 2023, decidió avanzar legalmente contra la producción y la plataforma por la manera en la que el empresario fue retratado en la ficción.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM, donde reveló que Ingrid Vadalá, la hija mayor de Luis, prepara una querella luego de ver los capítulos dedicados a la relación que su padre mantuvo con Moria.

Según explicó el periodista, Ingrid tiene 47 años, es licenciada en Recursos Humanos, madre de dos hijos y siempre permaneció alejada de los medios. Sin embargo, la representación de su padre en la serie la llevó a romper el silencio.

LA HIJA DE LUIS VADALÁ APUNTÓ CONTRA LA SERIE DE MORIA CASÁN

El principal cuestionamiento de Ingrid está relacionado con la personalidad que la ficción le atribuye a Luis Vadalá, interpretado por Joaquín Ferreira.

“Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar”, manifestó en un mensaje que fue leído al aire por Ángel de Brito.

La mujer aseguró que la imagen que conserva de su padre está muy lejos de lo que aparece en pantalla. “Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, afirmó.

Luis Vadalá y Moria Casán

En ese sentido, consideró que la producción decidió construir deliberadamente una versión diferente del empresario: “Han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada”.

Ingrid también manifestó su malestar por las referencias a un supuesto problema de consumo de Luis Vadalá. Para ella, incluso en el caso de que hubiese existido, se trataría de una cuestión perteneciente a su intimidad.

“Si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona”, sostuvo.

EL RECLAMO DE LA FAMILIA DE LUIS VADALÁ CONTRA NETFLIX

Otro de los aspectos que incomodó a la familia fue la manera en la que la serie utilizó los orígenes de Vadalá y su trabajo antes de convertirse en una figura conocida por su relación con Moria.

“Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller”, aclaró Ingrid. Sin embargo, consideró que esa característica fue utilizada para ridiculizarlo: “Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común”.

La hija del empresario reconoció que mantuvo diferencias con su padre durante los últimos años de su relación, aunque sostuvo que eso no modifica su postura frente a la ficción.

“Mi papá podría tener mil defectos, pero era un señor. Te lo digo a pesar de haber tenido muchas diferencias con él”, expresó.

LA VERSIÓN DE INGRID VADALÁ SOBRE LA RELACIÓN DE SU PADRE CON MORIA CASÁN

El reclamo no estaría limitado únicamente a la personalidad atribuida a Vadalá. Ingrid también puso en duda la reconstrucción que la serie hace de la relación entre Moria Casán y su padre, quienes estuvieron juntos durante aproximadamente una década.

Según aseguró, tanto el comienzo como el final de aquella historia habrían sido diferentes a lo presentado en la producción.

“Prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió. Incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad, el final de esa relación tampoco fue como lo muestran”, manifestó.

Luis Vadalá y Moria Casán

Ingrid sostiene que puede cuestionar esa versión porque fue testigo de buena parte de la relación: tenía alrededor de 12 años cuando comenzó a vivir de cerca el vínculo entre su padre y la actriz.

Finalmente, rechazó las insinuaciones sobre lo ocurrido económicamente después de la separación. “Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación”, concluyó.