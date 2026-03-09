La celebración por los 34 años de la China Suárez tuvo un condimento especial: un romántico mensaje de Mauro Icardi, quien decidió homenajear a la actriz con una dedicatoria pública que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una serie de fotos de la celebración íntima que organizaron en Estambul, donde se los ve brindando, posando frente a una torta y rodeados de globos rojos con forma de corazón.

En el posteo, Icardi le dedicó palabras cargadas de amor a la actriz, a quien definió como una persona que transformó su vida.

“Felices 34, mi amor @sangrejaponesa”, comenzó escribiendo el delantero.

Luego continuó con un mensaje más profundo sobre su relación:“Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables”.

El futbolista también aprovechó la ocasión para agradecerle por su compañía y por el vínculo que construyeron juntos. “Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo”, agregó.

Mauro Icardi le dedicó un romántico mensaje a la China Suárez por su cumpleaños: “La mujer que cambió mi vida”. Crédito: Instagram

Para cerrar el mensaje, el delantero del Galatasaray expresó sus deseos para el nuevo año de vida de la actriz. “Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa”, concluyó.

LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA CHINA SUÁREZ

En las imágenes que compartieron ambos en redes sociales se puede ver a la China Suárez con un elegante vestido negro, celebrando frente a una torta decorada con frutas y velas.

La actriz posó sonriente junto a Icardi, brindó con champagne y hasta sopló las velitas en una escena romántica que fue acompañada por una decoración con globos rojos en forma de corazón, que reforzaron el clima íntimo de la celebración.

El festejo tuvo lugar en Estambul, ciudad donde actualmente se encuentra el futbolista por su carrera deportiva y donde la actriz viajó para compartir esta fecha especial.