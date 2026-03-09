Eugenia “la China” Suárez celebró sus 34 años con una fiesta íntima y lujosa en Turquía. La actriz eligió un escenario de película para su cumpleaños: un yate privado navegando por el estrecho del Bósforo, en Estambul, donde actualmente vive junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos.

El festejo comenzó al atardecer con un grupo reducido de invitados, compuesto por familiares y amigos muy cercanos. Entre ellos estuvieron su madre, Marcela Riveiro, y sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, además de los hijos de la actriz.

La diferencia horaria de seis horas con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial que se desarrolló con un clima relajado y familiar. Para la ocasión, la China apostó por un look elegante y sensual: lució un vestido negro de escote profundo que acompañó con el pelo suelto.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Durante el recorrido, el yate pasó frente a algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el Puente Fatih Sultan Mehmet. Desde la cubierta, los invitados realizaron un brindis con champagne mientras compartían las primeras postales del festejo.

En medio del clima distendido también apareció Icardi, vestido con camisa blanca, sumándose a las fotos y videos de la celebración. Las imágenes mostraron a la actriz sonriente, rodeada de su círculo más cercano, mientras el paseo continuaba hacia la noche turca.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Uno de los focos de atención fueron las tortas del cumpleaños. La principal estaba cubierta de merengue y frutos rojos —frutillas, frambuesas, arándanos y moras— y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción “feliz cumpleaños 34”, acompañado por cuatro velas doradas. La segunda torta, con un diseño floral y láminas de fruta sobre crema tostada, aportó un toque sofisticado al festejo.

En una de las postales más comentadas, la China posó apoyada sobre la mesa rodeada de flores, globos y las dos tortas, reflejando la estética elegante y romántica que eligió para celebrar su nueva vuelta al sol en su vida lejos de Argentina.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

CHINA SUÁREZ DIJO PRESENTE EN ITALIA, INVITADA POR MAURO ICARDI: LA FOTO QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Una imagen, muchas sonrisas y un estadio de fondo alcanzaron para revolucionar Instagram. Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena al repostear una foto junto a Mauro Icardi en Italia, tras la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League.

La postal fue tomada en el Allianz Stadium, casa de la Juventus F.C., en Turín, y muestra a la actriz sonriente, en primer plano, mientras Icardi —con look platinado y su conjunto de su equipo del Galatasaray— posa muy cerca de ella, rodeados de amigos.

“Qué lindo volver a verte amigo. ¡Gracias por la invitación para el súper partido de Champions!”, fue la frase que escribió la amiga de Mauro junto la imagen que compartió en Instagram Stories y que Eugenia lo replicó en sus historias, dejando en claro que fue invitada al encuentro clave en el torneo europeo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En la foto grupal, tomada de noche y con el estadio iluminado de fondo, se los ve relajados y cómplices, dejando en claro que atraviesan este trinfo más unidos que nunca.