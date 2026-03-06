Cinthia Fernández celebró, a través de su cuenta de Instagram, el fallo de la Justicia contra Mauro Icardi. En su posteo, la panelista de La mañana con Moria mencionó a las abogadas del futbolista, Elba Marcovecchio y Ligia Piro, y también a la China Suárez.

“Ahora qué dirán Elbita y Piro???”, escribió Cinthia en sus stories de Instagram junto a un párrafo de la resolución del juez contra el futbolista. Y agregó: “Seguirán negando que es deudor su cliente???”.

“Todo lo que Elba y Piro negaban, los papeles dicen lo contrario. Lo más triste de todo es que Mauro sigue sin pagar... Pero lo peor es que pide no pagar mientras le festeja el cumpleaños a la hija de la novia”, remató.

Cinthia Fernández contra Elba Marcovecchio y Ligia Piro, abogadas de Mauro Icardi. Captura: Instagram

Cinthia Fernández contra la China Suárez: “Qué papel triste hace”

En medio de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas, no es la primera vez que Cinthia Fernández toma partido. Días atrás apuntó con dureza no solo contra el futbolista, sino también contra la China Suárez.

Cinthia Fernández Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram)

“Qué papel triste hace la China estando al lado de un tipo así. Yo me sentiría muy mal siendo madre, como ella dice que es una madraza, y eso la verdad que ninguno de nosotros lo puede juzgar”, comenzó diciendo Cinthia en La mañana con Moria.

Y continuó: “Pero digo, qué feo siendo madre estar con un tipo que te regala 55 mil carteras y toda la mar en coche, y no replantearse: ‘¿Y lo que le corresponde a tus hijas?’”.