Wanda Nara volvió a ganarle un duelo vital a Mauro Icardi en la Justicia, al punto que hasta la Fifa podría intervenir en el conflicto.

“Rechazar el planteo de caducidad de los alimentos provisorios fijados con fecha 11 de noviembre de 2024″, resolvió el magistrado Adrián Jorge Hagopian.

Aunque lo más fuerte fue la segunda medida: “Intimar al Sr. Mauro Emanuel Icardi para que dentro del plazo de cinco (5) días presente en autos la documentación que acredite la totalidad de sus ingresos actuales, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento al Comité de Disciplina de la FIFA a través de la Asociación de Fútbol Argentino”.

Wanda Nara le ganó a Mauro Icardi y podría intervenir la Fifa. (Foto: x.com/AngeldebritoOk)

Es decir, Icardi no pudo torcerle el brazo al juez a cargo del juzgado civil 106, por lo que deberá pasarle a Wanda Nara la suma del tres por ciento de sus ingresos en concepto de alimentos por las dos nenas en común.

NOTICIA EN DESARROLLO