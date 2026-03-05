La novela de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo cuando el delantero del Galatasaray compartió una foto junto a la actriz y escribió en italiano: “Las cosas están más cerca de lo que parecen”. La frase, lejos de pasar desapercibida, encendió las redes y generó una reacción inmediata de la conductora de MasterChef Celebrity.

Ni bien Icardi hizo la publicación, los seguidores de la pareja empezaron a preguntarse si se trataba de una indirecta para Wanda, en medio de los conflictos legales que todavía los enfrentan, o si era una pista sobre un inminente casamiento con la China ya que el divorcio del futbolista está a la vuelta de la esquina.

Así es el tweet de Wanda Nara en respuesta al anuncio de casamiento de Mauro Icardi con la China Suárez Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La bomba llegó este jueves en el programa La Mañana con Moria (El Trece). El periodista Gustavo Méndez reveló en vivo que “a partir del 12 de marzo, Icardi ya estaría habilitado para volver a casarse”. Pero eso no fue todo: Méndez, que mantiene contacto fluido con la China, fue más allá y aseguró que “entre octubre y diciembre de este año darían el sí”, alimentando la versión de que la boda sería antes de lo esperado.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA ANTE LA BODA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Según el panelista, el trámite de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara estaría a punto de resolverse. “Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse”, detalló. Además, deslizó que el casamiento podría realizarse en el Lago de Como, Italia, un escenario de película para una historia que no deja de sorprender.

Mientras la noticia de la supuesta boda recorrió los portales y las redes y le llegó a Wanda Nara no se quedó callada. La empresaria publicó un mensaje dedicado a su hija menor, que muchos interpretaron como un tiro por elevación para su ex.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: redes sociales).

“Qué casualidad”, escribió la mediática en su cuenta de X, en referencia a que esta noticia surge apenas horas después de que Martín Migueles le propusiera casamiento a ella en su viaje por Italia. ¿Será una competencia entre ambos para ver quién se casa primero?

