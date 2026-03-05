En medio de las constantes novedades sobre la vida sentimental de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al revelar detalles sobre el futuro de la actriz y el futbolista.

Al aire de La Mañana con Moria, el panelista, quien además es cercano a Eugenia, aseguró que el delantero del Galatasaray quedará legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana, lo que le permitirá volver a contraer matrimonio.

Según explicó Méndez, la pareja ya tendría en mente dar el siguiente paso y hasta habría una fecha tentativa para la boda.

China Suárez y Mauro Icardi se casan (captura de eltrece, La Mañana con Moria)

China Suárez y Mauro Icardi se casan: revelaron en qué país y cuándo sería la boda

“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa conducido por Moria Casán.

De confirmarse esta información, la actriz y el futbolista celebrarían su casamiento en Europa y antes de fin de año.

En ese marco, el 4 de marzo, Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara también en Italia.