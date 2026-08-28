El conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, continúa generando repercusiones y nuevas versiones. En medio de la fuerte exposición que atraviesa la familia, Yanina Latorre contó que habló con personas muy cercanas a la cantante para conocer cómo se encuentra emocionalmente.

Al aire de Sálvese Quien Pueda, la conductora explicó que intentó acercarse a Tini para conocer su postura, pero recibió una contundente respuesta de parte de su entorno: “Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición. Pregunté si quería hablar y me dijeron ‘no va a hablar’”, relató Yanina.

Incluso, la conductora contó que intentó saber si la artista estaría dispuesta a brindar su versión de manera privada: “Yo le dije ‘¿no quiere hablar en off?’, porque hablé con alguien cercano, una de sus amigas, y me insistió ‘Tini no quiere hablar’, y yo lo respeto”, explicó.

Tini Stoessel tomó una drástica decisión sobre Futttura (foto de Instagram)

La fuente cercana a Tini que consultó Yanina Latorre le dio detalles sobre el momento personal que atraviesa la cantante y aseguró que, pese al dolor por la situación familiar, hay un cambio positivo en su vida: “Es un proceso muy doloroso para ella”, le transmitieron. Y agregaron: “Todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista, pero ahora se siente libre, hace lo que quiere, proyecta, y eso la tiene en una versión superlinda y sana”.

Según esta persona de su círculo íntimo, Tini estaría convencida de que la situación familiar finalmente podrá solucionarse: “Ella está convencida de que todo se va a acomodar”, cerró.

“Todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista, pero ahora (Tini) se siente libre, hace lo que quiere, proyecta, y eso la tiene en una versión superlinda y sana”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE LA SALUD DE ALEJANDRO STOESSEL EMPEORÓ EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON TINI

El conflicto entre Alejandro Stoessel y su hija, Tini Stoessel, sumó en las últimas horas un capítulo todavía más delicado. Este viernes, al aire de Intrusos, Rodrigo Lussich contó que, según el entorno del productor, su salud habría empeorado a raíz de la fuerte situación familiar que atraviesan.

“El entorno de Stoessel da algunos textuales, en off, pero que son reales, en cuanto a cómo está la situación del lado de él y cómo lo ven. Dicen ‘el padre -por Alejandro- no está bien de salud. Ha vuelto a tener problemas de salud’”, reveló el conductor.

Pero la información que recibió el conductor fue todavía más contundente. El periodista hizo hincapié en una durísima frase que habría surgido del círculo cercano al productor, aunque aclaró que se trata de una acusación que no pudieron comprobar: “Hay una frase que es terrible. Hay quienes dicen en el entorno que, con todo esto, ella lo está matando a su papá”, lanzó.

Alejandro Stoessel defendió a su hija.

Y rápidamente aclaró: “Es una acusación muy fuerte que no nos consta, pero es más metafórica, pero que todo esto empeora la salud del hombre”.

En medio de la tensión, desde el círculo de Alejandro Stoessel también cuestionaron el entorno sentimental de la cantante y apuntaron directamente contra su relación con Rodrigo De Paul: “Malas compañías desde que está con De Paul”, habría sido otra de las frases que circularon entre los allegados al productor. Y agregaron una preocupante percepción sobre la cantante: “Dicen que ella hoy está rodeada de malas compañías y por eso pasan las cosas que pasan. Dicen ‘No la vemos bien a Tini’”.

Sobre el final, Lussich resumió el dramático panorama que, según las personas cercanas a Alejandro Stoessel, atraviesa la familia: “La familia está destrozada”, cerró, tajante.