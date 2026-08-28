La interna familiar que sacude a la familia de Tini Stoessel sumó un nuevo y polémico capítulo. En medio de la enorme repercusión por el conflicto entre la cantante y su papá, Alejandro Stoessel, un periodista que se encontraba haciendo guardia frente al domicilio en San Isidro vivió un tenso momento cuando el productor reaccionó arrojando piedras hacia el lugar donde estaban los cronistas.

El episodio fue registrado por las cámaras de El Diario de Mariana y rápidamente se viralizó. Según relató una de las periodistas que estaba en el lugar, Alejandro habría salido al balcón, increpado a los trabajadores de prensa y comenzado a arrojar piedras.

En ese contexto, Mariana Muzlera salió a expresarse a través de sus historias de Instagram. La mamá de Tini compartió una captura de la persona que se encontraba frente a la vivienda y lanzó un fuerte descargo: “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito q se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO”

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Y agregó, en referencia a las acciones que tomaría la familia: “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor y ya sabemos que es y contra el medio”.

La publicación estuvo acompañada por imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. En una de ellas se observa a un hombre acercándose a la entrada de la propiedad, mientras que en otra se lo ve caminando por la vereda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Pero Mariana no se quedó solamente con ese descargo. Minutos después, volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una captura de la cobertura televisiva del episodio.

Sobre la imagen escribió, en letras enormes y sin vueltas: “NEFASTOS”. La captura que difundió llevaba el título: “ALEJANDRO STOESSEL ATACÓ A LA PRENSA Y LLAMÓ A LA POLICÍA”, con imágenes de la cobertura de América.

Así, la mamá de Tini dejó en claro su profundo enojo con la presencia de los medios alrededor de la casa familiar y con la manera en que se estaba cubriendo el conflicto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

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QUÉ CONTUNDENTE DECISIÓN TOMÓ TINI STOESSEL EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON SUS PADRES: EL CAMBIO EN SU SHOW QUE SORPRENDIÓ

En medio del fuerte escándalo familiar que atraviesa Tini Stoessel, la cantante tomó una decisión que llamó especialmente la atención y que tendrá impacto directo en su próximo show.

Según reveló Gustavo Méndez como primicia exclusiva en el programa de streaming Somos Love, Tini modificó el repertorio que venía preparando y decidió sacar dos canciones de su setlist: “Pa”, uno de los temas más personales que le dedicó a su papá, Alejandro Stoessel, y “Ángel”, la canción en la que apunta directamente contra Marcelo Tinelli.

“Es menester hablar de la situación de Tini Stoessel, pero en este programa hablamos de música, de la industria del entretenimiento y tengo una primicia exclusiva”, anticipó el periodista durante el programa.

Alejandro Stoessel defendió a su hija.

Y luego dio a conocer la inesperada modificación que realizó la artista: “En el ensayo de ayer, Tini Stoessel repasó Un mechón de pelo, su disco más introspectivo, y les confirmo que Tini Stoessel quitó del setlist esos dos temas”, reveló.

“Primicia exclusiva, retiró la canción que le dedicaba a su papá después de haber tenido un grave problema de salud en aquel 2022 que obviamente tuvo que reprogramar los cinco hipódromos”, agregó.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

La decisión cobra una dimensión especial teniendo en cuenta el conflicto que actualmente atraviesa la familia Stoessel y la auditoría que Tini habría solicitado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que la modificación del repertorio esté directamente relacionada con el conflicto familiar: “Quitó también la canción Ángel, donde va al hueso en contra de Marcelo Hugo Tinelli y lo que tuvo que pasar”, cerró.

De esta manera, Tini habría decidido modificar dos de las canciones más cargadas de significado personal de su último disco, justamente en un momento particularmente sensible de su vida.