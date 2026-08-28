Natalie Pérez, una gran anfitriona. Con una impactante puesta audiovisual, la cantante llevó el universo de su quinto álbum al Teatro Ópera, en una noche atravesada por la emoción, el baile y una conexión permanente con el público.

Zoe Gotusso, Benjamín Amadeo, Los Campedrinos y El Reja fueron los invitados especiales de un show que marcó el comienzo de una extensa gira por todo el país.

Natalie Pérez hizo vibrar el Teatro Ópera con “Casa” (Foto de prensa)

Natalie Pérez hizo vibrar el Teatro Ópera con “Casa” (Foto de prensa)

NATALIE PÉREZ BRILLÓ Y EMOCIONÓ EN LA PRESENTACIÓN DE “CASA”

La artista inauguró una nueva etapa con un espectáculo de gran despliegue que combinó música, baile, actuación y una cuidada puesta audiovisual, sin perder nunca la frescura, la calidez y la espontaneidad que caracterizan su vínculo con el público.

Desde el comienzo, la propuesta fue clara: abrir las puertas de Casa e invitar a todos a entrar. El escenario se transformó en una extensión del universo íntimo del disco, con diferentes espacios, objetos y recursos visuales que acompañaron el relato y fueron modificando la escena a lo largo de la noche.

Una producción pensada hasta el detalle que, lejos de generar distancia, funcionó como marco para un show cercano y profundamente emocional.

Así arrancó el show de Natalie Pérez en el Teatro Ópera. Por: Majo Vitale.

La apertura llegó con “La mitad de mi vida”, primer track de Casa y canción elegida como corte del álbum. A partir de allí, Natalie comenzó a recorrer el nuevo material con “Lo peor de mí”, “Crisis” y “Toda la semana”, mientras el público se sumaba desde las primeras canciones a una noche en la que prácticamente no dejó de cantar.

Uno de los primeros grandes encuentros llegó con Zoe Gotusso, que se incorporó para compartir “Algo tiene”. La complicidad entre ambas convirtió el momento en uno de los pasajes más cálidos del concierto y reforzó ese espíritu de encuentro que atravesó toda la propuesta.

Natalie Pérez con Zoe Gotusso (Foto de prensa)

El repertorio avanzó entre las canciones nuevas y temas de distintas etapas de la carrera de Natalie. “Te quiero y nada más”, “Distante”, “Porque sí” y “Qué hubiera pasado” fueron ampliando el recorrido hasta la aparición de Los Campedrinos, que se sumaron al escenario para compartir esta última canción.

Natalie Pérez con Benjamín Amadeo (Foto de prensa)

Más adelante fue el turno de Benjamín Amadeo, con quien Natalie interpretó “Pegaditos”, en otro de los cruces especiales de la noche. Ya en el tramo final, El Reja se incorporó para “Un montón”, llevando el show hacia uno de sus momentos más festivos.

Natalie Pérez con El Reja (Foto de prensa)

Entre canciones, cambios de escena y diferentes intervenciones, Natalie sostuvo el espectáculo desde una presencia escénica arrolladora.

Cantó, bailó, recorrió cada rincón del escenario y conversó permanentemente con la sala, haciendo convivir los momentos más íntimos con otros de celebración colectiva. Esa cercanía tuvo su respuesta del otro lado: un público entregado que acompañó cada canción y convirtió buena parte del repertorio en un enorme coro.

Con “Necesito”, “Amor” y “Detox”, el show entró en su recta final antes de un último regreso al escenario para “Mi casa” y “Rock de mis viejos”, cierre de una noche que condensó las distintas facetas de Natalie y terminó de convertir al Ópera en esa casa compartida que propone el álbum.

La presentación tuvo, además, un peso especial: significó presentar en uno de los escenarios emblemáticos de calle Corrientes un proyecto que encuentra en el vivo una nueva dimensión. Casa nació desde un lugar íntimo y personal, pero en el Ópera esas canciones dejaron de pertenecer solamente a quien las escribió para convertirse en una experiencia colectiva.

El show de Buenos Aires fue también el punto de partida de una extensa gira nacional. Después de esta primera noche, Natalie llevará Casa a Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Neuquén, Mar del Plata, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Paraná, trasladando a cada ciudad el universo de un espectáculo concebido para que, durante unas horas, cada escenario pueda convertirse también en su casa.

PRÓXIMAS FECHAS

11 DE SEPTIEMBRE | ROSARIO — BIOCERES ARENA

12 DE SEPTIEMBRE | SANTA FE — HUB

8 DE OCTUBRE | BAHÍA BLANCA — TEATRO DON BOSCO

9 DE OCTUBRE | NEUQUÉN — CASINO MAGIC

17 DE OCTUBRE | MAR DEL PLATA — COMPLEJO RADIO CITY

23 DE OCTUBRE | MENDOZA — TEATRO MENDOZA

24 DE OCTUBRE | SAN JUAN — TEATRO SARMIENTO

25 DE OCTUBRE | SAN LUIS — CINE TEATRO

6 DE NOVIEMBRE | CÓRDOBA — QUALITY LAB

7 DE NOVIEMBRE | PARANÁ — TEATRO 3 DE FEBRERO