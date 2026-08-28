A pocos días de uno de los shows más importantes de su carrera, Zell presentó “Wake Up”, su nuevo single, y llega con todo listo para desembarcar por primera vez en el Estadio Malvinas Argentinas el próximo sábado 12 de septiembre.

Los tickets se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

Producido por Tiano, Ezeq, Tadeoexq y Ansel, el nuevo tema convierte la clásica pregunta de “¿qué pasó anoche?” en el eje de una canción que se mueve entre la autoconfianza, la confusión y el desvelo.

Los productores detrás de “Wake Up” también cuentan con créditos en trabajos vinculados a artistas de la escena urbana como Duki, Paulo Londra y Neo Pistea, aportando al single una identidad sonora que potencia la propuesta de Zell.

Zell se prepara para su show en el Estadio Malvinas Argentinas

La presentación será además su primer show en el Estadio Malvinas Argentinas y marcará uno de los puntos más importantes de una gira internacional que lo llevó por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, con presentaciones en España, Chile, México y Uruguay.

La fecha también llega después del lanzamiento de “L.A.”, otro de sus recientes singles, producido por BNYX, reconocido por sus trabajos con artistas internacionales como Drake, Travis Scott y Nicki Minaj. El videoclip fue grabado por el propio Zell en primera persona con lentes Ray-Ban Meta durante su paso por Los Ángeles y Nueva York.