Omar Courtz confirmó un triple sold out en Argentina y agotó en tiempo récord las tres fechas de su esperado “Por Si Mañana No Estoy World Tour” en el Movistar Arena. Las entradas para las presentaciones del 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre se agotaron rápidamente.
Omar Courtz agotó tres shows en el Movistar Arena
Con más de 1.500 millones de streams, Omar Courtz se consolidó como una de las voces más disruptivas de la escena urbana internacional.
A lo largo de su carrera, el artista colaboró con grandes referentes de la música latina, entre ellos:
- Bad Bunny
- Rauw Alejandro
- Anuel
Su crecimiento internacional lo convirtió en uno de los nombres más destacados de la nueva generación del género urbano.
“Por Si Mañana No Estoy”, el álbum que da nombre a su gira
“Por Si Mañana No Estoy” es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y el disco que le da nombre a su actual gira mundial.
El material fue lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones, en las que el artista explora una combinación de trap y ritmos electrónicos.
El álbum también incluye colaboraciones con reconocidos artistas internacionales:
- Myke Towers
- Eladio Carrión
- Bad Gyal
Tras su lanzamiento, “Por Si Mañana No Estoy” alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones globales. Además, varias de sus canciones superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.
“Por Si Mañana No Estoy World Tour”: todas las fechas
La gira internacional de Omar Courtz incluye una extensa agenda por Estados Unidos y Latinoamérica.
Estados Unidos:
- 19/08 — SAP Center — San José
- 21/08 — Kia Forum — Inglewood
- 23/08 — Viejas Arena — San Diego
- 27/08 — Toyota Center — Houston
- 28/08 — The Pavilion at Toyota Music Factory — Irving — ¡Agotado!
- 30/08 — Gas South Arena — Duluth
- 02/09 — CFG Bank Arena — Baltimore
- 03/09 — MGM Music Hall at Fenway — Boston
- 05/09 — United Center — Chicago
- 08/09 — Barclays Center — Brooklyn, Nueva York
- 09/09 — Barclays Center — Brooklyn, Nueva York
- 10/09 — Santander Arena — Reading
- 11/09 — Kaseya Center — Miami
- 12/09 — Kaseya Center — Miami
- 13/09 — Kia Center — Orlando
- 19/09 — Kia Center — Orlando
Latinoamérica:
- 29/03 — Parque Fundidora — Monterrey, México
- 24/09 — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
- 25/09 — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
- 26/09 — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
- 27/09 — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
- 01/10 — Coliseo de Puerto Rico — San Juan, Puerto Rico
- 30/11 — Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina — ¡Agotado!
- 03/12 — Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina — ¡Agotado!
- 04/12 — Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina — ¡Agotado!