Omar Courtz confirmó un triple sold out en Argentina y agotó en tiempo récord las tres fechas de su esperado “Por Si Mañana No Estoy World Tour” en el Movistar Arena. Las entradas para las presentaciones del 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre se agotaron rápidamente.

Omar Courtz agotó tres shows en el Movistar Arena

Con más de 1.500 millones de streams, Omar Courtz se consolidó como una de las voces más disruptivas de la escena urbana internacional.

A lo largo de su carrera, el artista colaboró con grandes referentes de la música latina, entre ellos:

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Anuel

Su crecimiento internacional lo convirtió en uno de los nombres más destacados de la nueva generación del género urbano.

“Por Si Mañana No Estoy”, el álbum que da nombre a su gira

“Por Si Mañana No Estoy” es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y el disco que le da nombre a su actual gira mundial.

El material fue lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones, en las que el artista explora una combinación de trap y ritmos electrónicos.

El álbum también incluye colaboraciones con reconocidos artistas internacionales:

Myke Towers

Eladio Carrión

Bad Gyal

Tras su lanzamiento, “Por Si Mañana No Estoy” alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones globales. Además, varias de sus canciones superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Por Si Mañana No Estoy World Tour”: todas las fechas

La gira internacional de Omar Courtz incluye una extensa agenda por Estados Unidos y Latinoamérica.

Estados Unidos:

19/08 — SAP Center — San José

21/08 — Kia Forum — Inglewood

23/08 — Viejas Arena — San Diego

27/08 — Toyota Center — Houston

28/08 — The Pavilion at Toyota Music Factory — Irving — ¡Agotado!

30/08 — Gas South Arena — Duluth

02/09 — CFG Bank Arena — Baltimore

03/09 — MGM Music Hall at Fenway — Boston

05/09 — United Center — Chicago

08/09 — Barclays Center — Brooklyn, Nueva York

09/09 — Barclays Center — Brooklyn, Nueva York

10/09 — Santander Arena — Reading

11/09 — Kaseya Center — Miami

12/09 — Kaseya Center — Miami

13/09 — Kia Center — Orlando

19/09 — Kia Center — Orlando

Latinoamérica: